Kafeye yapılan baskında cezadan kaçmak için masanın altına saklanan vatandaş yakayı ele verdi

Bursa'da kısıtlama kapsamında kapalı olması gereken internet kafeye baskın yapan polis, perde arkasında saklanan 30 kişiyi buldu. Baskın sırasında ise bir vatandaş masanın altına saklanarak cezadan kaçmaya çalıştı. Gazetecinin fark ettiği vatandaş başta "Ayakkabımı bağlıyordum" diye bahane üretirken, ardından saklanmaya çalıştığını itiraf etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz pazar akşamı merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Bedir Sokak'ta bulunan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir internet kafede, oyun oynandığı ihbarını aldı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, Devriye Ekipler Amirliği, Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, bunun üzerine harekete geçti.

KAPIYI KİMSE AÇMADI

Kafenin önünde bir süre dinleme yapan ekipler, içeriden sesler gelmesine rağmen çaldıkları kapıyı kimsenin açmaması üzerine çilingir çağıracaklarını söyledi. Bunun üzerine internet kafenin sahibi, ekiplere kapıyı açtı.

PERDE ARKASINDA 30 KİŞİ

Kapının açılmasıyla, içeriden seslerin geldiği odaya giden ekipler, su dolabının olduğu yerdeki kapıyı bularak yan binanın zemin katında bulunan kahvehaneyi tespit etti. Bu kapıdan kahvehaneye giren ekipler, perdenin arkasına saklana 30 kişiyi buldu.

"AYAKKABIMI BAĞLIYORDUM"

Polisin kahvehane ile internet kafede saklananları bulma çalışmasına baskını takip eden gazeteciler de katıldı. Gazeteciler, bir kişinin kahvehanedeki masanın altına saklandığını fark etti. Bunun üzerine masanın altından çıkan kişinin gazetecilere, "Ayakkabımı bağlıyordum" diye kendini savunması dikkat çekti.

TOPLAM 100 BİN 800 TL CEZA

Polisin internet kafeye baskın anı ise anbean görüntülendi. Sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olmasına rağmen internet kafede oyun oynayan 30 kişi ve kafenin sahibi olmak üzere toplam 31 kişiye 3 bin 150'şer liradan 97 bin 650 TL idari para cezası uyguladı.

Koronavirüs tedbirlerine aykırı bir şekilde davranan iş yeri sahibine de ayrıca 3 bin 150 TL idari para cezanın yanı sıra kapalı alanda sigara içildiği için de adli işlem başlatıldı.

"BELKİ KURTULURUM DEDİM"

Polis baskını sırasında saklandığı masanın altında gazetecilerin bulduğu Burak Özdemir bir gün sonra arkadaşının sosyal medya hesabında konuyu anlatarak kendini şöyle savundu:

"Saklanıyordum. Bir baktım gazeteci üzerime geliyor. 'Burada ne yapıyorsun?' dedi. Saklandığım yerden uzun saçlı gazeteci çıkarttı. Önce ışıkları açtılar. Ben karanlıkken saklandım. Ceza yiyeceğimi biliyordum. Ne olur olmaz belki masanın altında bulamaz ve kurtulurum sandım" .

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM