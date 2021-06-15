Kadın kılığına girip iş yeri soymak isteyen hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Elazığ'da yaşanan hırsızlık olayında iki kafadar hırsız daha önce girdikleri iş yerine tanınmamak için kadın kıyafetleri giyerek geri geldi. İşyerinden 100 bin TL'lik malzeme çalan hırsızlar emniyet güçleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da merkeze bağlı Salıbaba Mahallesi Tezgahtar Sokakta bulunan bir oto ekspertiz firmasında meydana gelen olay iş yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hırsızlık için gelen şüphelinin saat 20.07'de iş yerine tek başına girdiği ve hırsızlığı gerçekleştirdiği ardından saat 04.00 sıralarında bir arkadaşı ile yeniden geldiği görüldü.

TANINMAMAK İÇİN KADIN KIYAFETİ GİYDİLER

İkinci sefer iş yerine giren hırsızların, tanınmamak için kadın kıyafetleri giydikleri ve el izlerini silmeye çalışması dikkat çekti. Hırsızların son olarak güvenlik kameralarının fişini çekerek iş yerinde çıktığı öğrenildi. Sabah iş yerinin soyulduğu gören Şahin polise haber verdi. Güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aynı gün 2 şüpheliyi yakalayarak göz altına aldı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"100 BİN TL' DEN FAZLA ZARARIM VAR"

Olayı anlatan iş yeri sahibi Bayram Şahin, "Saat 20.00'da bir kişi giriyor. Üst camdan giriyor ve aşağı düşüyor. Aşağı düştükten sonra müşteri bekleme salonuna giriyor. Oradan bir laptop alıyor laptopu aldıktan sonra çıkıyor. Çıktığında hasar tespit cihazını söküp beynini alıyor. Aldıktan sonra geri gidiyor. Kameraların olduğunu fark edince diğer arkadaşlarıyla beraber 04.00 sıralarında arkadaşlarıyla geliyorlar. Kadın kıyafeti giymiş bir şekilde geri geliyorlar. Kameranın fişini saat 04: 30 civarlarında çekiyorlar. Öncesinde parmak izlerini silmeye çalışıp tekrar çıkıyorlar. Bize maddi olarak ciddi zararlar veriyorlar. Yapılan dekorasyonlar ve ofisimiz boşa çıktı. Laptop ve arıza tespit cihazımız ve boya cihazlarımızdan da olmayanlar var. Maddi olarak bizi zarara uğrattılar. Aşağı yukarı 100 bin TL'den fazla bir zararımız var. Şahıslar aynı gün yakalanarak cezaevine gönderilmiş" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı