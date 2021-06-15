Kadın kılığına girip iş yeri soymak isteyen hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadın kılığına girip iş yeri soymak isteyen hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Kadın kılığına girip iş yeri soymak isteyen hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da yaşanan hırsızlık olayında iki kafadar hırsız daha önce girdikleri iş yerine tanınmamak için kadın kıyafetleri giyerek geri geldi. İşyerinden 100 bin TL'lik malzeme çalan hırsızlar emniyet güçleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da merkeze bağlı Salıbaba Mahallesi Tezgahtar Sokakta bulunan bir oto ekspertiz firmasında meydana gelen olay iş yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hırsızlık için gelen şüphelinin saat 20.07'de iş yerine tek başına girdiği ve hırsızlığı gerçekleştirdiği ardından saat 04.00 sıralarında bir arkadaşı ile yeniden geldiği görüldü.

Kadın kılığına girip iş yeri soymak isteyen hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

TANINMAMAK İÇİN KADIN KIYAFETİ GİYDİLER

İkinci sefer iş yerine giren hırsızların, tanınmamak için kadın kıyafetleri giydikleri ve el izlerini silmeye çalışması dikkat çekti. Hırsızların son olarak güvenlik kameralarının fişini çekerek iş yerinde çıktığı öğrenildi. Sabah iş yerinin soyulduğu gören Şahin polise haber verdi. Güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aynı gün 2 şüpheliyi yakalayarak göz altına aldı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadın kılığına girip iş yeri soymak isteyen hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

"100 BİN TL' DEN FAZLA ZARARIM VAR"

Olayı anlatan iş yeri sahibi Bayram Şahin, "Saat 20.00'da bir kişi giriyor. Üst camdan giriyor ve aşağı düşüyor. Aşağı düştükten sonra müşteri bekleme salonuna giriyor. Oradan bir laptop alıyor laptopu aldıktan sonra çıkıyor. Çıktığında hasar tespit cihazını söküp beynini alıyor. Aldıktan sonra geri gidiyor. Kameraların olduğunu fark edince diğer arkadaşlarıyla beraber 04.00 sıralarında arkadaşlarıyla geliyorlar. Kadın kıyafeti giymiş bir şekilde geri geliyorlar. Kameranın fişini saat 04: 30 civarlarında çekiyorlar. Öncesinde parmak izlerini silmeye çalışıp tekrar çıkıyorlar. Bize maddi olarak ciddi zararlar veriyorlar. Yapılan dekorasyonlar ve ofisimiz boşa çıktı. Laptop ve arıza tespit cihazımız ve boya cihazlarımızdan da olmayanlar var. Maddi olarak bizi zarara uğrattılar. Aşağı yukarı 100 bin TL'den fazla bir zararımız var. Şahıslar aynı gün yakalanarak cezaevine gönderilmiş" dedi.

Kadın kılığına girip iş yeri soymak isteyen hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Funda Eryiğit Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cristiano Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kadın kılığına girip iş yeri soymak isteyen hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 19:19:59. #1.13#

title