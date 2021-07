Son dakika haberleri... KADIN İTFAİYECİLERİN ZORLU EĞİTİMİNİ DHA GÖRÜNTÜLEDİ

Son dakika haber: ekibi tarafından görüntülendi.

ekibi tarafından görüntülendi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit, kadın itfaiyecilerin çok başarılı olduklarını belirterek, Zorlu bir aşamadan geçtiler. Parkurlar ağırdı ve başarıyla bitirdiler. Sahada da çok başarılı görüyoruz kendilerini. Kadınlar hayatın her alanında oldukları gibi, itfaiyecilikte de kendilerini göstermeye başladı dedi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yangınla müdahalede kadroyu genişletmek amacıyla, bu yıl itfaiye eri alımı yaptı. Zorlu parkurlar ve yapılan sınavlar sonucunda, 75 kişi itfaiye eri olmaya hak kazandı. 7 kadının da aralarında bulunduğu itfaiye erleri, her sabah itfaiye duası okuyarak eğitime başlıyor. Yangın alarmı verilen istasyonda, saniyeler içinde hazırlanan 7 kadın itfaiye erinin yangın söndürme tatbikatı, DHA tarafından görüntülendi.

20 MADDEDEN OLUŞAN EĞİTİM 4 GRUP HALİNDE VERİLİYOR

İtfaiye istasyonunda 4 uzman eğitmen tarafından, gerçek duruma dayalı her gün senaryo hazırlanıyor. 7 kadının da aralarında bulunduğu 75 kişinin aldığı eğitim, 4 grup halinde yapılıyor. Kentte 2'si 32 metrelik merdivenli araç, 2 arazöz ve bir takviye aracı, dar sokaklar için de bir araç olmak üzere, toplam 61 araç bulunuyor. Uzman eğitmenler tarafından, itfaiye erlerine kişisel koruyucu ekipmanlar, hortum serme, toplama, araç üzerindeki malzemelerin tanıtımı, arama kurtarma ekipmanlarının tanıtımı ile kullanımı, temiz hava solunum cihazının tanıtımı, kullanımı, elektrik yangınlarına E sınıfı müdahale eğitimi veriliyor. Ayrıca, LPG ve doğalgaz yangınlarına C sınıfı müdahale eğitimi, sıvı B sınıfı, köpük hattı kurulumu, uygulamalı ekip çalışması, merdivenli aracın tanıtımı ve kullanımı, similasyon odası, kapalı ve dumanlı ortamlarda ilerleme teknikleri öğretiliyor.

Trafik kazalarına müdahale eğitimi de verilen itfaiye erlerine, ani patlama, bölgesel arama kurtarma, yangın yerindeki tehlikeler, yangın sınıfları, yangın çıkış sebeplerinin belirlenmesi, motorpomp kullanımı ve yangın raporu düzenleme eğitimi de verilen eğitimler arasında. Eğitimlerin ardından, 7'si kadın, 75 itfaiye eri kentteki istasyonlarda görev yapacak.

'KADINLAR HAYATIN HER ALANINDA KENDİLERİNİ GÖSTERİYOR'

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit, Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla alınan 7'si kadın, 75 itfaiye erinin göreve başladığını belirti.

Yiğit, Yaklaşık 1,5 aylık eğitimden sonra, sahada aktif görev yapacaklar. Kadın itfaiyeciler çok başarılı. Zorlu bir aşamadan geçtiler. Parkurlar ağırdı ve başarıyla bitirdiler. Sahada da çok başarılı görüyoruz kendilerini. Okulda aldıkları eğitimle, sahadaki eğitimleri birleştirdik. Çok olumlu verim aldık. Kadınlar hayatın her alanında oldukları gibi, itfaiyecilikte de kendilerini göstermeye başladı. Pratik eğitimle, saha çok farklı. Arkadaşlarımız sahada da çok müthiş başarı gösterdi. Gerek simülasyon odasında gerek kentsel arama kurtarma istasyonundaki eğitimleriyle, kapalı ortamda sıfır görüşle yangına müdahale, yaralı kurtarma, sıkışmalı trafik kazalarına müdahale, kuyudan insan kurtarma, yüksekten inme ve buna benzer birçok eğitimi başarıyla bitirdiler. Her an alışacak olan arkadaşlarımızın, iklim koşullarında, arazi şartlarında görev yapabilecek düzeye geldiklerini söyleyebiliriz diye konuştu.

'KADININ GÜCÜNÜ GÖSTERMEK İÇİN BU İŞİ SEÇTİK'

Kadın itfaiye eri Evin Damla, parkurların çok zor olduğunu ifade ederek, şunları söyledi Bu tarz zorlu süreçleri yaşamazsak, geçemeyiz kolay kolay. İtfaiyecinin asıl amacı, yangın söndürmek değildir, birden fazla işlevi vardır. Arama kurtarma, deprem, sel ve doğal afetler olsun, birden fazla bu olaylardan sorumlu tutuluyoruz. Gerektiği zaman ilk yardımda da bulunabiliyoruz. Her türlü olaya müdahale ediyoruz. Her yerde kadınlar iş bulmaktadır. Zorlu işlerde ve süreçlerde çalışmaktadır. Biz de kadının gücünü göstermek için, bu işi seçtik ve göstermekteyiz

'KADINLAR HAYALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞSUN'

İtfaiye eri Tuba Utli ise, itfaiyeciliğin hayalindeki meslek olduğunu ve bunun için mücadele verdiğini, kadınların başaracağına inanmayanlara rağmen, burada olduklarını ifade etti. Eğitimlerin verimli geçtiğini, hortum atmasından, alevlere müdahaleyi kadınların yaptığını hatırlatan Utli, bunun için çabaladıklarını ve her kadının hayallerinin peşinden koşması gerektiğini vurguladı.

İtfaiye eri Sultan Andiç de Zorlu süreçler yaşıyoruz. Birçok eğitim gördük. Eğitim halen devam ediyor. Kadının yapamayacağı hiçbir şey yok diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı