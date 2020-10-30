İzmir Valisi Köşger, vatandaşları belirlenen toplanma alanlarına davet etti

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bayraklı Aşık Veysel Rekreasyon alanı ve Ege Üniversitesi kampüsündeki alanlarda çadır kurulacağını duyurdu. Vali, vatandaşları toplanma alanlarına davet etti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova ve Bayraklı'da çadır kurulacak yerleri açıkladı.

Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İzmirlilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı toplanma alanlarına davet ediyorum, çadır kurulacak alanlar, Bayraklı Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, 200 çadır, Ege Üniversitesi Kampüsu 200 çadır 1000+1000=2000 kişi."

ARABALI VAPURLAR EK SEFER YAPACAK

Öte yandan Bostanlı-Üçkuyular hattındaki arabalı vapurların Üçkuyular'dan 23.20, 00.20 ve 01.20'de, Bostanlı'dan da 23.50, 00.50 ve 01.50'de ek sefer yapacağı bildirildi.

TCDD VE İZBAN GECE 12'YE KADAR ÜCRETSİZ

TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortaklığındaki İZBAN da ulaşımın bu gece 24.00'e kadar ücretsiz olacağı açıklandı.

6,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası İzmir kent merkezinden toz bulutu yükseldi. Seferihisar'da cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bayraklı ilçesinde bazı binalar depremde yıkıldı. Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz