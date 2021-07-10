Son dakika haberleri: İzmir'de "canice" öldürülen 5 yaşındaki Eymen, mahkemenin gerekçeli kararında duygusal ifadelerle anıldı Açıklaması

Son dakika haberler... İzmir'de ormanlık arazide ölü bulunan 5 yaşındaki Eymen, annesi ile erkek arkadaşına verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararında duygusal ifadelerle anıldı.

İzmir'de ormanlık arazide ölü bulunan 5 yaşındaki Eymen, annesi ile erkek arkadaşına verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararında duygusal ifadelerle anıldı.

Bornova'da 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın 1 Eylül 2019'da ormanlık arazideki çukurda ölü bulunmasıyla ilgili davada, İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi, anne Mine Durak ile erkek arkadaşı Serkan Elçetin'i "nitelikli kasten öldürme" ve "eziyet" suçlamalarından cezalandırdı.

Mahkemenin 34 sayfalık gerekçeli kararında ise suça ilişkin bilgi ve kanaatlerin yanı sıra çarpıcı duygusal ifadelere de yer verildi.

Mine Durak ile Serkan Elçetin'in 5 yaşındaki çocuğa sürekli eziyet ettikleri ve dayak attıkları, Mine Durak'ın halasının polise şikayetiyle sanıkların gözaltına alındığı, sanıkların ifadesi ve yapılan yargılama sonucunda çocuğun annesi ve erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü, 2 gün araçta gezdirildikten sonra bir çukura gömüldüğünün anlaşıldığı kararda belirtildi.

Kararda, anne Durak'ın savunmasının inandırıcı bulunmadığı, bir çocuğun vefatı sonrası anneden beklenen davranışları sergilemediği, güvenlik görevlilerine haber vermediği, tam tersine cesedi sararak bavula yerleştirdiği ve kokmaması için oda spreyi sıktığına dikkati çekildi.

"Eziyet suçunu işledikleri sabittir"

Durak'ın minik Eymen'i ormanlık alana götürmeden önce 1-2 gün arabanın arka bölümünde bavulda kalmasına rıza gösterdiği vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi:

"Annenin cesedi alana götürerek çukura atıp üzerine taşlar yığması Eymen'in öldürülmesi konusunda diğer sanık ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği kanaatini mahkememizde oluşturmuştur. Sanık Serkan Elçetin'in, Eymen'in 'soda içerken kazara öldüğü' şeklindeki savunmasının gerçeği yansıtmadığı, Eymen bebeğin ağzını eliyle kapattığı sırada boğulmasına neden olarak ölümüne neden olduğu kanaati mahkememizde oluşmuş, cesedin çürümüş olması sebebi ile ölüm nedeni tespit edilememiş ise de Adli Tıp Kurumu raporunda eylemin cinayet kabul edilmesi gereken düzeyde olduğu sonucuna vardığı anlaşılmıştır. Maktulün vefatı öncesinde dosyaya yansıyan deliller ve sanıkların birbirlerini suçlaması dikkate alındığında her 2 sanığın maktulün gözleri morarıp şişecek kadar dövüyor olmaları, vücudunda sigara söndürmeleri ve tüm bedenin moraracak şekilde darbelere maruz bırakılmasından dolayı eziyet suçunu işledikleri sabittir."

"Eymen bebeğin gülen gözleri asla unutulmayacaktır"

Eymen'in bisiklet üzerinde çekilen bir fotoğrafına da yer verilen kararın son bölümünde ise şöyle denildi:

"Eymen bebeğin gülerken çekilmiş tek fotoğrafını da üzüntü içerisinde kararımızda paylaşıyoruz. Maktül Eymen Sadık Durak 17 Ekim 2014 doğumlu olup 30 Ağustos 2019'da ne yazık ki her iki sanık tarafından canice öldürülmüştür. Eymen bebeğin küçücük bedeni bir küçük bavula sığsın düşüncesiyle elleri ve ayakları koli bandı ile sarılıp cenin pozisyonunda bavula sıkıştırılmış, bu dünyada hak ettiği mutluluğu alamayan Eymen bebeğin bedeninin 2 gün boyunca servis aracının arkasında taşınması nedeniyle toprağa kavuşması dahi geciktirilmiştir. 2 günün sonunda ormanlık alanda bir su kuyusuna atılarak üzerine konulan taş ve tuğlalar ile Eymen bebeğin bu dünyadaki izleri yok edilmeye çalışılmıştır. Dileğimiz Eymen bebeğin bu dünyaya sığan kısacık ve acılarla dolu ömrünün diğer dünyada ödüllendirilmesi ve hak ettiği mutluluğu diğer dünyada yaşaması olacaktır. Eymen bebeğin gülen gözleri asla unutulmayacaktır. Ruhun şad olsun Eymen bebek."

Olay

Mine Durak'ın halası Z.Ç, yeğeni ve sevgilisi Serkan Elçetin'in Eymen Durak'a şiddet ve cinsel istismar uyguladığı, çocuğun video görüntülerinde ve görüntülü konuşmalarda vücudunda darp izleri gördüğü ve Eymen'in sağlığından endişe ettiği gerekçesiyle yaşadığı Eskişehir'de polise başvurmuştu.

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yardım talep edilmesi üzerine ekipler, Durak ve Elçetin'i gözaltına almıştı.

Durak ve Elçetin, ifadelerinde Eymen Durak'ı öldürdükten sonra ormanlık alanda siyah renkli poşet ile sararak, üzeri taş ve tuğlayla kapatılmış bir çukura gömdüklerini itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Mahkeme heyeti, Mine Durak'a "nitelikli kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet, "eziyet" suçundan da 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e ise "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "eziyet" suçundan da 6 yıl hapis cezası vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer