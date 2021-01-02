Hastanenin AMATEM binasında çıkan yangın söndürüldü
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Hastanenin AMATEM binasında çıkan yangın söndürüldü

02.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 02.01.2021 10:58

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Karabağlar ilçesindeki hastanenin AMATEM binasının 5. kattaki psikiyatri bölümünde 2 hastanın kaldığı odada yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi hastane görevlileri yaptı. Katta bulunan odalardaki hastalar, tedbir amaçlı tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Hasara neden olan yangını şizofreni tanısıyla tedavi gören bir hastanın çıkardığı değerlendiriliyor.

Hastanenin AMATEM binasında çıkan yangın söndürüldü
Hastanenin AMATEM binasında çıkan yangın söndürüldü
Hastanenin AMATEM binasında çıkan yangın söndürüldü
Hastanenin AMATEM binasında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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