Son dakika haberleri... İzmir Çanakkale yolunda 3 saat arayla iki ölümlü kaza
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Son dakika haberleri... İzmir Çanakkale yolunda 3 saat arayla iki ölümlü kaza

Son dakika haberleri... İzmir Çanakkale yolunda 3 saat arayla iki ölümlü kaza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: İzmir'in Dikili ilçesinde aynı karayolu üzerinde üç saat arayla meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

İzmir'in Dikili ilçesinde aynı karayolu üzerinde üç saat arayla meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza saat 12.00 sıralarında İzmir-Çanakkale Karayolu Bozköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Çanakkale istikametine seyir halinde olan N.Ç. yönetimindeki 35 ASB 581 plakalı araç ile aynı istikamette seyir halinde olan Y.A. yönetimindeki 42 AEJ 684 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle N.Ç.'nin kullandığı otomobil yol kenarındaki bariyeri aşarak savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede araç içerisinde bulunan Beyhan Çetin'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Beyhan Çetin'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazada yaralanan N.E., A.B.E. ve B.E.'nin ise Bergama Devlet Hastanesindeki tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Diğer kaza ise saat 15.00 sıralarında yine İzmir Çanakkale Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Dikili istikametinden Bergama istikametine seyir halinde olan Anıl Mocan (29) idaresindeki 34 DCH 636 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Mocan'ı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Anıl Mocan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Son dakika haberleri... İzmir Çanakkale yolunda 3 saat arayla iki ölümlü kaza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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