Son dakika haberleri: İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi yakalandı
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Son dakika haberleri: İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi yakalandı

Son dakika haberler: İstanbul, Şanlıurfa ve İzmir'de telefonda kendilerini polis, hakim, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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İstanbul, Şanlıurfa ve İzmir'de telefonda kendilerini polis, hakim, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon ile iletişim kurdukları kişilere kendilerini polis, hakim, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtıp, para ve ziynet eşyalarını belirledikleri noktalara bırakmalarını telkin ederek, vatandaşları yaklaşık 10 milyon lira dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, teknik takip yapan ekipler, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçu kapsamındaki nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında şüphelilerin karıştıkları 14 eylemi tespit etti.

İstanbul merkezli Şanlıurfa ve İzmir'de, 27 Mart'ta eş zamanlı operasyon yapan ekipler, Mustafa G. (47), Mustafa K. (45), Filiz K. (39), Kaan S. (25), Menderes A. (39), Mesut A. (38) ve Murat K.'yı (39) yakaladı.

Farklı suçlardan birçok kaydı olan şüphelilerin üst ve ev aramalarında, suçtan elde ettikleri değerlendirilen 10 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Mustafa G. ve Mustafa K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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