Son dakika haberleri: Isparta'da arazi tartışması cinayetle bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Son dakika haberleri: Isparta'da arazi tartışması cinayetle bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Son dakika haberleri: Isparta'da arazi tartışması cinayetle bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Baklan köyünde arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Baklan köyünde arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay saat 20.30 sıralarında Baklan köyü Musluk mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim A.(29), arazi tartışması yaşadığı öğrenilen Mustafa Şenol'u(25) cep telefonuyla arayarak görüşmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Şenol arkadaşı Mustafa Aslancan(33) ile birlikte İbrahim A.'nın yanına gitti. Burada İbrahim A. ile Mustafa Şenol arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, İbrahim A., yanındaki av tüfeği ile Şenol ve Aslancan'a doğru ateş etti. Tüfekten çıkan kurşunlarla Şenol ve Aslancan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mustafa Aslancan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Mustafa Şenol, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Şenol'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarmaya teslim oldu

Savcılık incelemesinin ardından Mustafa Aslantaş'ın cenazesi olay yerinden alınarak, otopsi için Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna götürüldü. Cinayet sonrası olay yerinden kaçan İbrahim A., jandarmayı arayarak teslim oldu. İbrahim A.'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Muhtar: "Olayın ardından beni aradı"

Olayın ardından gazetecilere açıklama yapan Bağıllı köyü muhtarı Fevzi Özdamar, İbrahim A.'nın olayın ardından kendisini aradığını söyledi. Özdamar, " İbrahim A. isimli şahıs Mustafa Şenol ve Mustafa Aslancan'ı aracında bulunan av tüfeği ile vurmuş. Olayın ardından şahsımı aradı. Ateş ettiğini ve öldürdüğünü söyledi. Ben de hemen telefonu kapatıp, ilçe jandarma komutanlığına haber verdim. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Geniş çapta güvenlik önlemi alındı. Şuanda Mustafa Şenol, Isparta'da hastaneye kaldırıldı" dedi.

"Daha önce aralarında tartışma vardı"

Özdamar, daha önce İbrahim A., ile Mustafa Şenol arasında tartışma yaşandığını belirterek, "Çok büyütecek, alacak borç davası yoktu. Ama sonuç bu. Yapacak bir şey yok. Ölen kardeşimize Allah rahmet eylesin, hastanede olan kardeşimize acil şifalar diliyorum" diye konuştu. - ISPARTA

Son dakika haberleri: Isparta'da arazi tartışması cinayetle bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberleri: Isparta'da arazi tartışması cinayetle bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberleri: Isparta'da arazi tartışması cinayetle bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberleri: Isparta'da arazi tartışması cinayetle bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberleri: Isparta'da arazi tartışması cinayetle bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberleri: Isparta'da arazi tartışması cinayetle bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberleri: Isparta'da arazi tartışması cinayetle bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberleri: Isparta'da arazi tartışması cinayetle bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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