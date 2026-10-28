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Belçika'nın aradığı kokain şebekesi yöneticisi Zeytinburnu'nda yakalandı! 2 ton kokain bakır tozuna gizlenmiş

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Belçika'nın aradığı kokain şebekesi yöneticisi Zeytinburnu'nda yakalandı! 2 ton kokain bakır tozuna gizlenmiş Haber Videosunu İzle
Belçika'nın aradığı kokain şebekesi yöneticisi Zeytinburnu'nda yakalandı! 2 ton kokain bakır tozuna gizlenmiş
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Belçika'nın uyuşturucu ticareti ve suç örgütü kurma suçlarından uluslararası düzeyde aradığı Türk asıllı Hollanda vatandaşı S.G., İstanbul Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin, Kolombiya'dan Belçika'ya 6 ton bakır tozuna gizlenmiş 2 ton kokainin sevkiyatını organize ettiği belirlendi. S.G., işlemlerinin ardından ilgili makamlara teslim edilecek.

BELÇİKA adli makamlarınca 'Uyuşturucu ticareti' ve 'suç örgütü kurma' suçlarından uluslararası seviyede aranan S.G., İstanbul'da yakalandı. Kolombiya'dan Belçika'ya 6 ton bakır tozu içerisine gizlenmiş 2 ton kokain sevkiyatı yaptığı belirlenen şüphelinin, organizasyonun Kolombiya bağlantılarını sağladığı tespit edildi.

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMIŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak uluslararası seviyede aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, Belçika adli makamlarınca 'Uyuşturucu ticareti' ve 'suç örgütü kurma' suçlarından difüzyon mesajıyla aranan S.G.'nin Zeytinburnu'nda bulunduğu belirlendi. Türk asıllı Hollanda vatandaşı olan ve daha önce Türk vatandaşlığından çıktığı öğrenilen şüphelinin, Belçika'da faaliyet gösteren büyük ölçekli kokain kaçakçılığı organizasyonlarından birinde yönetici konumunda aktif rol üstlendiği tespit edildi.

ZEYTİNBURNU'NDA YAKALANDI

Şüphelinin, organizasyonun Kolombiya bağlantılarını sağladığı, Kolombiya'dan 6 ton bakır tozuna gizlenmiş 2 ton kokainin Belçika'ya, buradan da Avrupa ülkelerine sevkiyatını organize ettiği belirlendi. S.G.'nin ayrıca farklı maddelere emdirilerek taşınan kokainin bu maddelerden ayrıştırılmasında kullanılan kimyasalların temininden sorumlu olduğu tespit edildi. Bu sabah Zeytinburnu'nda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan S.G. gözaltına alındı. Şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili makamlara teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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