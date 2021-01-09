İspanya'da Filomena kar fırtınası hayatı felç etti: 2 ölü
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İspanya'da Filomena kar fırtınası hayatı felç etti: 2 ölü

09.01.2021 15:22 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:40

İspanya'da dün başlayan ve Filomena adı verilen kar fırtınası nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Kara, hava, deniz ve demir yolu ulaşımı kar fırtınası yüzünden büyük ölçüde dururken ülkede kırmızı alarm ilan edildi.

İspanya'da dün öğleden sonra başlayan ve bugün şiddetini arttıran Filomena kar fırtınası hayatı felç etti. Fırtına ve kara teslim olan ülkede güneydeki Malaga kentinde bulunan bir nehrin sularının yükselmesiyle aracının içinde mahsur kalan kadın boğularak hayatını kaybetti. Calatayud kentinde ise sokakta yaşayan bir adam donarak yaşamını yitirdi.

KAR FIRTINASI ULAŞIMI DA VURDU

Fırtına ayrıca, dün gece başkent Madrid'deki Barajas Havalimanı'ndaki uçuşların durmasına neden oldu. Havalimanının bugün kapalı olacağı duyuruldu. Fırtına, başkentteki hava trafiğini felç etmenin yanı sıra demiryolu ağını da etkiledi. Ayrıca farklı noktalarda trafik kazası meydana geldi. Otobüs hatları kesintiye uğrarken, Askeri Acil Durum Birimi (UME), yollarda mahsur kalan onlarca aracı kurtardı. Metereoloji Servisi (Aemet), 1971'den beri Madrid'deki en yoğun kar yağışı olduğunu belirtti. Aemet, yoğun kar yağışı nedeniyle Madrid ve diğer dört bölgede kırmızı alarm verildiğini aktardı.

İspanya'da Filomena kar fırtınası hayatı felç etti: 2 ölü

BAŞBAKAN HALKI UYARDI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seyahat etmekten kaçınalım ve acil servislerin talimatlarını takip edelim. Filomena fırtınası karşısında son derece dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.

BAZILARI KAR YAĞIŞINI EĞLENCEYE ÇEVİRDİ

Yoğun kar yaşını fırsata çevirenler de oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, bir kişinin batonlarla kayak yaptığı görüldü. Kızakla bir adamın Madrid'in ana caddesinde kayması en fazla etkileşim alan görüntü olurken, otomobilin arkasına bağladığı iple kayak yapan kişi de oldukça ilgi gördü.

İspanya'da Filomena kar fırtınası hayatı felç etti: 2 ölü
İspanya'da Filomena kar fırtınası hayatı felç etti: 2 ölü
İspanya'da Filomena kar fırtınası hayatı felç etti: 2 ölü
İspanya'da Filomena kar fırtınası hayatı felç etti: 2 ölü
İspanya'da Filomena kar fırtınası hayatı felç etti: 2 ölü
İspanya'da Filomena kar fırtınası hayatı felç etti: 2 ölü
İspanya'da Filomena kar fırtınası hayatı felç etti: 2 ölü
İspanya'da Filomena kar fırtınası hayatı felç etti: 2 ölü
İspanya'da Filomena kar fırtınası hayatı felç etti: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN BAYAR

Haber Yorumları (1)
SABRİ ABİ: Allahim bizede nasip et
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