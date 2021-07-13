Türk bayrağını söküp çöp kovasına atan kadın: Çok neşeliydim o yüzden yaptım

Adana'da bir iş yerinde asılı olan Türk bayrağını kopararak çöp kovasına atan kadının kameralara yansıyan görüntüleri kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı. Harekete geçen ekiplerin adresinde bularak gözaltına aldığı kadın, gazetecilere "Çok neşeliydim o yüzden yaptım. Çok keyifliydim ne yapayım, başka bir sıkıntım yoktu çünkü" açıklamasında bulundu.

Merkez Seyhan ilçesindeki bir av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk bayrağı, bir kadın tarafından bağlı olduğu yerden koparılıp, çöp kovasına atılmıştı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan olayın ardından Emniyet teşkilatı harekete geçti.

ADRESİ TESPİT EDİLEREK GÖZALTINA ALINDI

Eşkali ve kimliği belirlenen şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlatıldı. Merkez Çukurova ilçesinde oturduğu tespit edilen Merve D. şüpheli, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

"ÇOK NEŞELİYDİM O YÜZDEN YAPTIM"

Sağlık kontrolüne getirilen Merve D., kendisini görüntüleyen gazetecilere "Çok neşeliydim o yüzden yaptım. Çok keyifliydim ne yapayım, başka bir sıkıntım yoktu çünkü" ifadelerini kullandı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Merve D.'nin sabah saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci