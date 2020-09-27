Son dakika haberleri... İş ilanı verip, başvuran genç kızlara tacizde bulunan kişi yakalandı
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Son dakika haberleri... İş ilanı verip, başvuran genç kızlara tacizde bulunan kişi yakalandı

27.09.2020 19:07 | Son Güncelleme: 27.09.2020 19:11
Son dakika haberleri... İş ilanı verip, başvuran genç kızlara tacizde bulunan kişi yakalandı

Son dakika haberi... KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, iş ilanı verip, iş başvurusunda bulunan genç kızlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen H.T., yakalandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, iş ilanı verip, iş başvurusunda bulunan genç kızlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen H.T., yakalandı.

Gebze'de sosyal medyada iş ilanı vererek, kendisini bir inşaat firmasının sahibi gibi gösteren kişi, iddiaya göre, telefonda görüştüğü kişilere özel asistan aradığını belirtirken, yüksek ücret vereceğini, bunun karşılığında da ofis içerisinde her şeyi kabul etmesi gerektiğini belirtti. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından polis soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonucu kimliği belirlenen H.T. gözaltına alındı. H.T.'nin bir iş yeri sahibi olmadığı, geçici süre ile bazı işlerde çalıştığı öğrenildi. H.T.'nin sorgusu devam ediyor. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk TURGUT

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