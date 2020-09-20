Son dakika haberleri | İntihar ettiği düşünüldü, cinayet şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı Son dakika haberlerine göre ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yol kenarında ölü bulunan ve intihar ettiği düşünülen Burhan Karakuş'un (34) cinayete kurban gittiğini değerlendiren jandarma, 3 kişiyi gözaltına aldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yol kenarında ölü bulunan ve intihar ettiği düşünülen Burhan Karakuş'un (34) cinayete kurban gittiğini değerlendiren jandarma, 3 kişiyi gözaltına aldı. Ereğli ilçesi Dedeler köyünde dün gece meydana gelen olayda Burhan Karakuş, yol kenarında ölü bulundu. Burhan Karakuş'un yanında tabanca bulunurken, ilk belirlemelere göre intihar ettiği değerlendirildi. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, yaptıkları araştırmada Karakuş'un cinayete kurban gittiği ihtimali üzerine çalışmasını yoğunlaştırdı. Yapılan çalışma sonucu Karakuş'un öldürüldüğü ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri, olay gecesi Karakuş'un birlikte alkol aldığı U.O. (26), E.K. (26) ve K.O.'yu (22) gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: DHA