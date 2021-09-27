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Son dakika haberleri | Instagram, çocuklara özel projesini eleştiriler üzerine durdurdu

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Instagram, çocuklara özel projesini eleştiriler üzerine durdurdu

Son dakika haberleri: NEW Instagram, 13 yaş altı çocuklar için geliştirdiği uygulamasını eleştiriler üzerine askıya aldığını duyurdu.

NEW Instagram, 13 yaş altı çocuklar için geliştirdiği uygulamasını eleştiriler üzerine askıya aldığını duyurdu.

Instagram'ın Başkanı Adam Mosseri, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şirketin "aileler, uzmanlar, karar vericiler ve denetleyicilerle birlikte çalışarak onların endişelerini dinleyeceğini ve projenin genç ergenler için değerini ve önemini göstereceğini" belirtti.

Facebook tarafından 2012 yılında satın alınan Instagram'ın 13 yaş altı için özel bir platformu olmasının çocuklar için daha iyi olacağına inandıklarını ifade eden Mosseri, YouTube ve TikTok gibi şirketlerin de yaş grubuna özel uygulamaları olduğunu hatırlattı.

Geçen hafta Wall Street Journal gazetesinin yayınladığı Facebook'un şirket içi raporları, Instagram'ın gençler üzerindeki olumsuz etkisinin şirket tarafından bilindiğini ortaya çıkarmıştı.

Buna rağmen Instagram'ın 13 yaş altı çocuklar için bir uygulama üzerinde çalışması kamuoyunda tepkiye yol açmıştı.

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri
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