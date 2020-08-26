İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesine yönelik galiz küfürler eden kişi gözaltına alındı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik, sosyal medyada küfür içerikli paylaşımda bulunan kişi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı.

İnstagram hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve ailesine galiz küfürler eden H.B. isimli şahıs Bodrum'da yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından Bakan Soylu hakkında küfür içerikli paylaşımda bulunduğu tespit edilen Almanya doğumlu H.B. (46), Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat birimlerinin ortak çalışmaları sonucu tespit edildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalanan kişi hakkında cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA