İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesine yönelik galiz küfürler eden kişi gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesine yönelik galiz küfürler eden kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik, sosyal medyada küfür içerikli paylaşımda bulunan kişi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı.

26.08.2020 00:19 | Son Güncelleme: 26.08.2020 00:55

İnstagram hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve ailesine galiz küfürler eden H.B. isimli şahıs Bodrum'da yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından Bakan Soylu hakkında küfür içerikli paylaşımda bulunduğu tespit edilen Almanya doğumlu H.B. (46), Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat birimlerinin ortak çalışmaları sonucu tespit edildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalanan kişi hakkında cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesine yönelik galiz küfürler eden kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

Haber Yorumları (3)
ASF: Başka vatandaşa edilse siber birim ilgilenirmi acep
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DAVA AÇ: dava açarsan ediyor yeterki dava aç. kanunlar herkez için geçerli. Ben ettim siber birim kimliğini buldu tazminat aldım.
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EV YAP TULADAN KIZ AL MUGLADAN: mugla yine şaşırtmadı chp nin oldugu yerde hayırmı gelir
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