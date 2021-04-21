Son dakika haberleri... HOPA OLAYLARINDA METİN LOKUMCU'NUN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ 13 POLİSE DAVA

Son dakika haberleri: ARTVİN'in Hopa ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2011 yılındaki mitingi öncesi çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazı ile fenalaştığı öne sürülüp, hastanede yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu (55) ile ilgili yürütülen soruşturmada 10 yıl...

ARTVİN'in Hopa ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2011 yılındaki mitingi öncesi çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazı ile fenalaştığı öne sürülüp, hastanede yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu (55) ile ilgili yürütülen soruşturmada 10 yıl sonra dava açıldı. Lokumcu'nun ölümü ile ilgili 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 13 polis, hakim karşısına çıkacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 31 Mayıs 2011 tarihindeki Hopa mitingi öncesi ve sonrası çıkan olaylarda kalp krizi geçiren emekli öğretmen Metin Lokumcu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın da bulunduğu 13 polis hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

ÖLÜMDE GAZLA NEDENSELLİK BAĞI

Metin Lokumcu'nun hayatını kaybetmesinde, kimyasal gazla nedensellik bağı olduğu yönünde Türk Tabipler Birliği Bilimsel Araştırma Kurulu'nca hazırlanan rapora yer verilen iddianamede; adı geçen polislerin, yoğun şekilde gaz kullanmaları ve gaz kullanma talimatı vermeleri nedeniyle Lokumcu'nun ölümünden taksir düzeyinde sorumluluklarının olduğu belirtildi.

DURUŞMA TRABZON'DAÖte yandan Hopa Asliye Ceza Mahkemesi, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, kamu güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için davanın yerinin değiştirilmesini talep etti. Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin duruşma, 'kamu güvenliği' gerekçesiyle Trabzon'a alındı. Davanın ilk duruşması, yarın Trabzon 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı