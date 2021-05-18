Son dakika haberleri! Hindistan'da salgında yeni rekor: son 24 saatte 4 bin 329 ölüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Hindistan'da salgında yeni rekor: son 24 saatte 4 bin 329 ölüm

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre - Hindistan'da salgında yeni rekor: son 24 saatte 4 bin 329 ölüm Hindistan'da korona virüs salgınında son 24 saatte kaydedilen 4 bin 329 ölüm ile günlük can kaybında yeni rekora ulaşıldı.

- Hindistan'da salgında yeni rekor: son 24 saatte 4 bin 329 ölüm

YENİ DELHİ - Hindistan'da korona virüs salgınında son 24 saatte kaydedilen 4 bin 329 ölüm ile günlük can kaybında yeni rekora ulaşıldı.

Korona virüs salgınında ikinci dalganın etkisiyle sağlık sisteminin çöktüğü Hindistan'da günlük ölüm sayısındaki endişe verici artış sürüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 263 bin 533 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 25 milyon 228 bin 996'ya yükseldiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 4 bin 329 kişinin hayatını kaybetmesi ile günlük ölüm sayısında rekor kırılırken, toplam can kaybı sayısı da 278 bin 719'a ulaştı.

Hindistan'da günlük vaka sayısı haftalar sonra ilk kez Pazartesi günü 300 binin altına düşerken, ölüm sayısındaki artış devam ediyor. Dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü ülkeler sıralamasında ikinci konumda bulunan Hindistan, ölüm sayısında ise ABD ve Brezilya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Kıyıya vuran cesetler merak konusu oldu

Ölüm sayısındaki artış sürerken Hindistan polisi ise Ganj Nehri kıyılarına vuran ve sığ kum mezarlarına gömülmüş halde bulunan cansız bedenleri araştırıyor. Cuma günü etki olan yağmurlar, Uttar Pradesh eyaletinin Prayagraj kentinde nehir kıyısındaki sığ kum mezarlarına gömülen cansız bedenleri açığa çıkarmıştı. Yetkililer nehir kenarındaki cenaze törenlerinin uzun yıldır yapıldığını söylese de salgın sırasında görülen çok sayıda cansız beden merak konusu oldu. Eyalet Hükümet Sözcüsü Navneet Sehgal Pazar günü yaptığı açıklamada, yerel basında geçtiğimiz iki hafta içinde binden fazla Covid-19 kurbanına ait cansız bedenin nehirlerden çıkarıldığı yönündeki haberleri yalanlayarak, "Bahse girerim ki bunların Covid-19 ile ilgisi yok" ifadelerini kullanmıştı.

Bazı köylüler ise dini öneme sahip bazı dönemlerde Hindu geleneği nedeniyle ölülerini alışıldığı gibi yakmadıklarını, bunun yerine nehirlere veya nehir kenarlarında mezar kazarak onları gömdüklerini ifade ediyor.

Son dakika haberleri! Hindistan'da salgında yeni rekor: son 24 saatte 4 bin 329 ölüm
Son dakika haberleri! Hindistan'da salgında yeni rekor: son 24 saatte 4 bin 329 ölüm
Son dakika haberleri! Hindistan'da salgında yeni rekor: son 24 saatte 4 bin 329 ölüm
Son dakika haberleri! Hindistan'da salgında yeni rekor: son 24 saatte 4 bin 329 ölüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Salgın sürecinde atılan adımları eleştiren savcı hakkında idari inceleme başlatıldı
Salgın sürecinde atılan adımları eleştiren savcı hakkında idari inceleme başlatıldı
Bilim Kurulu üyesinden canlı yayında kademeli normalleşme tepkisi: Herhangi bir görüş bildiremedik
Bilim Kurulu üyesinden canlı yayında kademeli normalleşme tepkisi: Herhangi bir görüş bildiremedik
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 10 bin 512 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 10 bin 512 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Demir Muharrem İnce Lale Karabıyık Ahmet Davutoğlu
Magazin Cemal Hünal Kenan Doğulu Engin Akyürek Barış Murat Yağcı
Spor Adem Büyük Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Hindistan'da salgında yeni rekor: son 24 saatte 4 bin 329 ölüm - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 17:40:46. #1.16#

title