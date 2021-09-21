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Son dakika haberleri | Havza OSB'de 50 milyon liralık yeni yatırım için yer talebi

AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Havza OSB'de 50 milyon liralık yeni yatırım için yer talebi

Son dakika haberine göre Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) ikinci bir yatırım yapma kararı alan iş insanı Ali Turhan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

HAVZA (AA) - Havza Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) ikinci bir yatırım yapma kararı alan iş insanı Ali Turhan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Havza OSB'de baklava ve unlu mamuller üzerine üretim yapacak iki adet tesisin inşaat çalışmaları devam eden ve yaklaşık 50 milyon liralık yeni bir yatırım yapmayı planlayan Turhan, Belediye Başkanı Özdemir'le görüştü.

Başkan Özdemir, Havza OSB'ye yeni bir yatırım yapma kararı alan Turhan'a teşekkür etti.

Havza OSB'ye gelen yatırımcıya her türlü desteği verme gayretinde olduklarını dile getiren Özdemir, "Bizim önceliğimiz Havza'da işsizliği bitirmek. Bunun tek çözümü Havza OSB. İnşallah önümüzdeki dönemde Havza göç veren değil istihdam sorunu bitmiş ve göç alan bir ilçe olacak. İlçemize yapmış oldukları ve yapacakları yatırımlar için sayın Turhan'a ilçemiz adına teşekkür ederim. Havza OSB'de yaklaşık 200 kişi istihdam edecek tesisin ilçemiz, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e yapılacak olan yeni yatırım ile ilgili olarak bilgiler veren Turhan ise şunları kaydetti:

"Mevcutta iki yatırımızı Havza OSB'de hızlı bir şekilde devam etmekte ve önümüzdeki zaman zarfında bu iki işletmemiz üretime geçecek. Konu itibari ile lojistik anlamda bizlere cazip imkanlar sunan Havza OSB'de yeni bir yatırım kararı aldık. İnşallah 15 bin metrekare kapalı alanda baklava ve unlu mamuller yan ürünleri üretimi yapacak bir tesisi kurmak için çalışmalarımıza başladık. Yaklaşık 50 milyon liraya mal olacak olan üretim tesisinde 150 ila 200 kişi istihdam edeceğiz. Üretimini yapacağımız ürünleri yurt içi ve yurt dışı piyasalarında değerlendireceğiz."

Son dakika haberleri | Havza OSB'de 50 milyon liralık yeni yatırım için yer talebi

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri
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