(Havadan fotoğraflarla) Esenyurt'taki kavşak çalışması kazalara neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

(Havadan fotoğraflarla) Esenyurt'taki kavşak çalışması kazalara neden oldu

16.01.2021 09:55 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:02
(Havadan fotoğraflarla) Esenyurt'taki kavşak çalışması kazalara neden oldu

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin Esenyurt'ta döner kavşakta yaptığı yeni düzenleme sürücülerin tepkisine ve kaza yapmasına neden oldu.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin Esenyurt'ta döner kavşakta yaptığı yeni düzenleme sürücülerin tepkisine ve kaza yapmasına neden oldu.

Esenyurt'ta trafiğin en yoğun olduğu kesimlerden biri olan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Hürriyet ile Yıldırım Beyazıt Bulvarı'nın kesiştiği noktadaki döner kavşakta düzenleme yapılması kararlaştırıldı. Mevcut döner kavşağın bir bölümü korunurken, belirlenen adanın çevresine büyük bir armut şeklinde yeni düzenleme yapılması için beton bloklar yerleştirildi. Döner kavşağa gelen bazı sürücüler hiçbir trafik işareti göremeyince her zamanki gibi dönmek isteyince duramayarak araçlarının ön lastikleri beton blokların üzerine çıkmaya başladı. Bölgede bulunanlar Cuma günü bu nedenle 3 ayrı kaza olduğunu söyledi.

"ZARARIMIZI KİM KARŞILAYACAK?"

Sefa Çetin isimli sürücü, "Belediye burada çalışma yapıyor, hiçbir işaret koymuyor. Hafta sonu kısıtlamalar var. O zaman çalışabilirler. Sabah iki araç kaza yaptı. Şimdi benim aracım kaldırıma çıktı. Benim zararımı kim karşılayacak? Bu bölgede bu kadar büyük bir göbeğe hiçbir şekilde gerek yoktu. Kısıtlamalar varken neden şimdi yapıyorlar? Memnun değilim." dedi.Kaza yapanlardan Mustafa Arıkan ise,  kavşak çalışmalarında hiçbir bilgilendirme levhası bulunmadığını belirterek, "Yol çalışması bubi tuzağı gibi. Burası bir göbek önünü kapatmışlar. Bu kadar şeye gerek yoktu. Işıklandırma sistemi ile buradaki sorunu çözebilirlerdi" diye konuştu.

 


- İstanbul
(Havadan fotoğraflarla) Esenyurt'taki kavşak çalışması kazalara neden oldu
(Havadan fotoğraflarla) Esenyurt'taki kavşak çalışması kazalara neden oldu
(Havadan fotoğraflarla) Esenyurt'taki kavşak çalışması kazalara neden oldu
(Havadan fotoğraflarla) Esenyurt'taki kavşak çalışması kazalara neden oldu
(Havadan fotoğraflarla) Esenyurt'taki kavşak çalışması kazalara neden oldu
(Havadan fotoğraflarla) Esenyurt'taki kavşak çalışması kazalara neden oldu
(Havadan fotoğraflarla) Esenyurt'taki kavşak çalışması kazalara neden oldu
(Havadan fotoğraflarla) Esenyurt'taki kavşak çalışması kazalara neden oldu
(Havadan fotoğraflarla) Esenyurt'taki kavşak çalışması kazalara neden oldu
(Havadan fotoğraflarla) Esenyurt'taki kavşak çalışması kazalara neden oldu
(Havadan fotoğraflarla) Esenyurt'taki kavşak çalışması kazalara neden oldu
(Havadan fotoğraflarla) Esenyurt'taki kavşak çalışması kazalara neden oldu
(Havadan fotoğraflarla) Esenyurt'taki kavşak çalışması kazalara neden oldu
(Havadan fotoğraflarla) Esenyurt'taki kavşak çalışması kazalara neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Muharrem İnce Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Ajda Pekkan Aleyna Tilki Kim Kardashian
Spor Mesut Bakkal Gökhan Gönül Tolga Ciğerci Oğuzhan Özyakup Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Altın Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: (Havadan fotoğraflarla) Esenyurt'taki kavşak çalışması kazalara neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 10:02:27. #1.15#
title