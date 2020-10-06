Son dakika haberleri... Hastanede eşini öldürmeye teşebbüse 18 yıl hapis

Son dakika 3. sayfa haberi: Hastanede eşini öldürmeye teşebbüse 18 yıl hapis Gaziantep'te yeni doğum yapan eşi Güldane Yırtıcı'ya hastane odasında bıçaklayarak ağır yaralayan Ahmet Yırtıcı'ya 18 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Hastanede eşini öldürmeye teşebbüse 18 yıl hapis

GAZİANTEP - Gaziantep'te yeni doğum yapan eşi Güldane Yırtıcı'ya hastane odasında bıçaklayarak ağır yaralayan Ahmet Yırtıcı'ya 18 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te yeni doğum yapan eşi Güldane Yırtıcı'yı hastane odasında bıçaklayarak ağır yaralayan Ahmet Yırtıcı 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarpıtıldı. Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde, eşi kasten öldürmeye yönelik teşebbüs suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılanan Yırtıcı, bugün son kez hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet savcısının mütalaasında hakkında müebbet hapis cezası talep ettiği Yırtıcı'ya duruşmada son savunması istendi.

Duruşmaya sanık Ahmet Yırtıcı SEGBİS yoluyla katılırken müşteki Güldane Yırtıcı ve avukatı Mehmet Cihan Mercimek'in yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, Gaziantep Barosu ve Kadın Hakları Komisyonu temsilcileri de salonda hazır bulundu.

Duruşma mahkeme başkanının bir önceki duruşmada talep edilen hususların yerine getirilip getirilmediğine dair bilgi vermesiyle başladı. Bilgilendirmenin ardından söz alan sanık Ahmet Yırtıcı, hastaneye yuvasını kurtarmak için gittiğini belirterek, "Bana orada ağza alınmayacak şeyler söylendi. Ondan dolayı olay çıktı. Benim öldürme kastım yoktu" dedi.

Sanık beyanının ardından iddia makamı mütalaasını açıkladı. Savcılık makamı sanığın kasten öldürmeye teşebbüsten cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Mütalaanın ardından müşteki Güldane Yırtıcı, hastaneye kendisini öldürmek için gelen sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Güldane Yırtıcı'nın avukatı Mehmet Cihan Mercimek ise, "Bu olay açıkça öldürmeye yönelik teşebbüstür. Ancak sanık tasarlayarak öldürmeye yeltenmiştir. Sanığın o gün içindeki tavrı bunu göstermektedir. Müvekkilimin yanında annesi ve ablası olmasaydı bu olay farklı bir şekilde sonuçlanabilirdi. Sanığa en üst sınırdan ceza verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Olayı medya büyüttü"

Mütalaanın ardından savunma için söz alan sanık Ahmet Yırtıcı, öldürme niyeti taşımadığını söyledi. Kendisinin öldürmek isteseydi odada bulunan herkesi öldürebileceğini aktaran Yırtıcı, "Güldane bıçağın sapından dolayı yaralandı. Olay büyümesin diye bıçağı bırakıp kaçtım. Bu olay medyaya yansıdığı için bu kadar büyüdü" diyerek kendini savundu.

Savunma esnasında araya giren mahkeme başkanı kararı verirken hukuk ilkelerine göre vereceklerini belirterek, olayın medyada büyümesinin kararda hiçbir etki yaratmayacağını ve kendisinin sosyal medya dahi kullanmadığını ifade etti.

"Öldürmek isteseydim silah götürürdüm"

Mahkeme başkanı sanık Yırtıcı'ya hastaneye öğlen sıralarında gittiği esnada yanında bıçak olup olmadığını sordu. Sanık ise öğlen bıçak götürmediğini söyledi. Bunun üzerine başkan sanığa akşam neden yanında bıçak götürdüğünü sordu. Sanık bu soruya ise "Akşam arabadan inerken gözüme çarptı ondan aldım. Birde benim düşmanım vardı ondan dolayı aldım. Öldürmek isteseydim silah götürürdüm." dedi.

Sanık avukatı Süleyman Akgün'de mütalaaya katılmadıklarını ve ceza verilse bile bıçakla yaralama suçundan ceza verilmesi gerektiğini söyledi.

Karar için ara veren mahkeme heyeti sanık Ahmet Yırtıcı'ya son sözünü sordu. Sanık Yırtıcı ise, "Ben öldürmeye teşebbüs etmedim. Suçsuzum. Öldürme kastım yoktu" dedi.

Mahkeme heyeti ise kamera kayıtları, doktor raporları, tanık ve müşteki beyanları doğrultusunda, sanığın yeni doğum yapmış savunmasız bir durumda olan eşe kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet ceza verilmesine, teşebbüsün gerçekleşmemesinden dolayı cezanın 18 yıl 6 ay ceza verilmesine, sanığın samimi bir pişmanlık duymadığı gerekçesiyle cezasında indirim yapılmaması ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

1 yıl önce yaşananlar

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 24 Ağustos 2019'ta erkek bebek dünyaya getiren Güldane Yırtıcı, eşinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanmıştı. Hastane görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edilen Ahmet Yırtıcı, tutuklanmıştı. Ahmet Yırtıcı hakkında "eşi kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilerek 11. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Dava, 11. Asliye Ceza Mahkemesince yetkisizlik kararı verilerek, suçun kapsamı nedeniyle ağır ceza mahkemesine gönderilmişti.

"Kadına şiddet artık son bulsun"

Mağdur Güldane Yırtıcı duruşma sonrasında adliye önünde yaptığı açıklamada adaletin yerini bulduğunu belirterek, "Tek sevincim bu. Adalet gerçekten yerini buldu. Kadına şiddet artık son bulsun" dedi. Yırtıcı'nın avukatı Mehmet Cihan Mercimek ise "Dosya görevsizlik kararıyla Asliye Ceza Mahkemesinden 1 Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Yapılan yargılama sonucundan kendini savunamayacak eşe karşı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet kararı verildi. Ardından teşebbüs gerçekleşmediği için 18 yıl 6 ay ceza verildi. Hiçbir şekilde takdir indirimi yapılmadı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Vicdanları rahatlatıcı bir karar olduğunu söyleyebilirim. Ceza miktarı bakımından da tüm mağdur kadınları sevindirici bir karar oldu. O yüzden hak adalet yerini buldu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı