Hastane yolunda korkunç olay! 83 yaşındaki kadın camdan fırlayarak feci şekilde can verdi
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Hastane yolunda korkunç olay! 83 yaşındaki kadın camdan fırlayarak feci şekilde can verdi

23.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 23.01.2021 13:57

Denizli'nin Çal ilçesinde annesini hastaneye götürmek için yola çıkan Ali Gürtekin'in kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, Ali Gürtekin yaralanırken, anne Ayşe Gürtekin olay yerinde hayatını kaybetti.

Saat 09.30 sıralarında, Denizli Karayolu Çivril kavşağı yakınında meydana gelen kazada Çal ilçesinden Denizli yönüne giden Ali Gürtekin'in kullandığı 43 KB 157 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attı. Otomobilin arka koltuğunda oturan Ayşe Gürtekin, camdan yola fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastane yolunda otomobil takla attı; anne öldü, oğlu yaralandı

ANNE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan kontrolde Ayşe Gürtekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Ali Gürtekin ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadının cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Ali Gürtekin'in, annesini özel bir hastaneye tedaviye götürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastane yolunda korkunç olay! 83 yaşındaki kadın camdan fırlayarak feci şekilde can verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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