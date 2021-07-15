Lübnan'da siyasi kriz bir türlü bitmiyor! Hariri de hükümeti kurma görevini bıraktı
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Lübnan'da siyasi kriz bir türlü bitmiyor! Hariri de hükümeti kurma görevini bıraktı

Lübnan'da siyasi kriz bir türlü bitmiyor! Hariri de hükümeti kurma görevini bıraktı
Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Haberler | Güncel

Lübnan'da bir türlü bitmek bilmeyen siyasi kriz devam ediyor. Mustafa Edip'in ardından eski başbakan Hariri'ye verilen hükümet kurma yetkisinden de sonuç çıkmadı. Hariri, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile anlaşamadığı için görevi bıraktığını açıkladı.

Lübnan'da siyasi ve ekonomik kriz dalgası devam ediyor. Ülkede bir türlü hükümet kurulamamasının ardından yetkilendirilen eski başbakan Saad el-Hariri de başarılı olamadı.Lübnan'da 22 Ekim'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile anlaşamadığı için görevi bıraktığını açıkladı.

ÖNCEKİ GÜN KABİNE LİSTESİNİ SUNDU

Hariri'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, ekim ayında hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, dün kabine listesini Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunmasının ardından bugün de Cumhurbaşkanıyla görüştü.

Görüşmenin ardından Başkent Beyrut'ta Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayında bir basın toplantısı düzenleyen Hariri, hükümeti kurma görevini bıraktığını bildirdi.

"UZLAŞMAYA VARMAMIZIN ZOR OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Hariri, "Cumhurbaşkanı Avn'ın tutumu, değişmedi. Cumhurbaşkanı bana uzlaşıya varmamızın zor olduğunu söyledi. Ben de hükümeti kurma görevinden affımı istedim." ifadelerini kullandı.

DOLAR KARABORSADA 20 BİN LİRANIN ÜSTÜNE ÇIKTI

Öte yandan Hariri'nin görevi iade ettiğini duyurmasının ardından dolar, karaborsada ilk kez 20 bin liranın üzerine çıktı. Hariri, dün teknokratlardan oluşan 24 üyeli kabine listesini Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunduğunu açıklamıştı. Lübnan'daki hükümet krizi ve Fransız girişimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran

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