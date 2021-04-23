Son dakika haberleri! Gürcistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
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Son dakika haberleri! Gürcistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Son dakika haberleri! Gürcistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gürcistan'ın başkent Tiflis'te ve Acara bölgesindeki Batum kentinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Gürcistan'ın başkent Tiflis'te ve Acara bölgesindeki Batum kentinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 101. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği, Batum Başkonsolosu, Batum Türk Okulu ile Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarınca çeşitli kutlama programları düzenlendi.

Başkent Tiflis'te faaliyet gösteren TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarındaki programa, vakfın ve okulun Gürcistan'daki yöneticileri, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği yetkilileri ile veliler ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı ile Gürcistan milli marşının okunması ve saygı duruşuyla başlayan programda yapılan açılış konuşmalarında, TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün'ün çocuklara yönelik hazırladığı 23 Nisan mesajı okundu.

Türkiye ile Gürcistan'ın bayraklarıyla süslenen okul binası avlusunda yaklaşık 1 saat süren programda, öğrenciler, Türkçe ve Gürcüce şarkı ve şiirler söyledi, dans etti.

Büyükelçi Yazgan koltuğunu öğrencilere bıraktı

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları birinci sınıf öğrencilerini Büyükelçilikte ağırladı.

Çocuklarla Büyükelçilikteki Mustafa Kemal Atatürk büstünün önüne çelenk bırakan Yazgan, burada yaptığı konuşmasında, çocuklara Atatürk'ün hayatını anlattı.

Atatürk'ün Büyük Millet Meclisi kuruluşunu bütün çocuklara armağan etiğini belirten Yazgan, Atatürk'e teşekkür ettiklerini ifade etti.

Daha sonra ise çocukları makam odasına davet eden Yazgan, onlara şeker dağıttı. Bugünlük makam koltuğunu çocuklara devreden Yazgan, bir büyükelçinin nasıl çalıştığını öğrencilere aktardı.

Yazgan, programın sonunda çocuklarla Büyükelçilik binasının yanındaki ünlü Gürcü yazar, gazeteci, siyasetçi ve 19. yüzyılda Gürcistan'ın ulusal hareketinin oluşumuna önemli katkı sağlayan İlia Çavçavadze'nin de büstüne çelenk bıraktı.

Batum'daki program

Batum'da Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğu ile Batum Türk Okulunca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle kutlama etkinliği düzenlendi.

Batum Türk Okulunda, Başkonsolos Rıza Kağan Yılmaz'ın da katıldığı törende bayram coşkuyla kutlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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