Güngören'de çıkan yangında bir kişi daha hayatını kaybetti! 4 kişi gözaltında
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İstanbul Güngören'de tekstil atölyesinde çıkan yangın sonucu 4 yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti. Bugün yapılan çalışmalarda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 4 işçinin hayatını kaybettiği, 6 işçinin de yaralandığı patlamada 4 kişi de gözaltına alındı
GÜNGÖREN, İSTANBUL (DHA) - Güngören'de tekstil atölyesinde çıkan yangınla ilgili incelemeler devam ediyor. Dün gerçekleşen yangında yabancı uyruklu 4 kişi hayatını kaybederken, bugün yapılan çalışmalarda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Güngören Sanayi Mahallesi'nde fermuar atölyelerinin bulunduğu 5 katlı binada dün 13.30 sıralarında yangın çıktı. 4 işçinin hayatını kaybettiği, 6 işçinin de yaralandığı patlamada 4 kişi gözaltına alındı. Yangın çıkan binada bugün de incelemeler devam etti. Bugün binada yapılan incelemelerde birinci katta, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölen kişi kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.