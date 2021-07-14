Son dakika haberleri! Güney Afrika'da yağmalanan AVM'de yangın çıktı
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Son dakika haberleri! Güney Afrika'da yağmalanan AVM'de yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... - Güney Afrika'da yağmalanan AVM'de yangın çıktı Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanmasının ardından patlak veren ve en az 72 kişinin hayatını kaybettiği protestolar, 6.

- Güney Afrika'da yağmalanan AVM'de yangın çıktı

CAPE TOWN - Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanmasının ardından patlak veren ve en az 72 kişinin hayatını kaybettiği protestolar, 6. gününde hız kesmeden devam ederken, yüzlerce protestocunun saldırısına uğrayan Durban ve Johannesburg kentlilerinde yağmalanan alışveriş merkezlerinde yangın çıktı, sokaklar ise savaş alanına döndü.

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın 15 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından ülkenin birçok bölgesinde başlayan protestolar, 6. gününe Durban kentinde hız kesmeden devam ediyor. Güney Afrika'nın Kwazu Natal eyaletinin Johannesburg ve Durban kentlerinde bir araya gelen yüzlerce öfkeli protestocu, kent sokaklarını alt üst ederek, çevredeki dükkan ve marketleri yağmaladı. Savaş alanına gönen kentlerde yağmacıların saldırılarına uğrayan alışveriş merkezlerinde yangın çıkarken, Güney Afrika hükümeti ise olaylara müdahale etmesi için görevlendirilen polis ekiplerine destek sağlaması adına askerleri olay yerlerine sevk etti.

"Yağma ve yıkımın etkisi hastaneler üzerinde korkunç sonuçlar doğuruyor"

Ayrıca korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede zor günlerin yaşandığı ülkede hastaneler de saldırı ve protestolardan nasibini aldı. Ülkede 241 kamu hastanesini temsil eden Güney Afrika Ulusal Hastane Ağı tarafından yapılan açıklamada, çoğu Durban'dan ithal edilen oksijen ve ilaçların yanı sıra yiyeceklerin tükendiği belirtilerek, olaylardan etkilenen bölgelerdeki sağlık personellerinin işe gidemediğini ve bunun 3. bir Covid-19 dalgasına neden olan kıtlığı kötüleştiği kaydedildi. Hastane Ağı, "Yağma ve yıkımın etkisi hastaneler üzerinde korkunç sonuçlar doğuruyor. Salgının merkez üssü, şu anda kuşatma altında olan kentlerin içinde yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Can kaybı 72'ye yükselmişti

Polis tarafından dün yapılan açıklamada, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 72'ye yükseldiği aktarılarak, "Protestoların başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 72'ye yükseldi" ifadelerine yer verilmişti.

Ordu sokağa inmişti

Polis güçlerinin protestolar ve yağmalar karşısında yetersiz kalması üzerine ordu sokağa inmişti. Şiddet olaylarının yoğun yaşandığı bölgelerde polisi desteklemek için 2 bin 500 asker görevlendirilmişti. Polis ve askerin sert müdahalelerine rağmen yağmanın önüne geçilemediği görüldü.

Öte yandan Güney Afrika'da 2009-2018 yılları arasında cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Jacob Zuma, görevde olduğu dönemdeki yolsuzluklarla ilgili soruşturmada işbirliği yapmayı reddettiği ve mahkemeye itaatsizlik ettiği gerekçesiyle 29 Haziran'da 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Zuma'nın cezasının iptali için yaptığı başvuruyu dün değerlendiren Anayasa Mahkemesi, davanın ileri bir tarihte görülmesine karar vermişti.

Son dakika haberleri! Güney Afrika'da yağmalanan AVM'de yangın çıktı
Son dakika haberleri! Güney Afrika'da yağmalanan AVM'de yangın çıktı
Son dakika haberleri! Güney Afrika'da yağmalanan AVM'de yangın çıktı
Son dakika haberleri! Güney Afrika'da yağmalanan AVM'de yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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