Son dakika haberleri! GÜNDEM / 22 Ocak 2021

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i ve TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral ile beraberindeki heyeti Vahdettin Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i ve TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral ile beraberindeki heyeti Vahdettin Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

(İstanbul/14.45/17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi'nde Polis Arama Kurtarma (PAK) Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilden öğrencilerin katılımıyla 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına çevrim içi iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) İstanbul Merkezi Tanıtım Töreni"ne video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziantep Havaalanı Yeni Terminal Binası Şantiyesi'nde incelemede bulunacak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Gaziray Projesi Sözleşme İmza Töreni'ne katılacak, Gaziray Tünel Şantiyesi ile Gaziantep-Nizip-Birecik Yolu Şantiyesi'nde brifing alacak.

(Gaziantep/09.30-16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Silvan Barajı'nda inceleme yapacak, Diyarbakır Besi OSB'yi ziyaret edecek, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hibe desteğiyle kurulan Beymir Et Entegre Tesislerinin açılışını yapacak ve sektörle ilgili kuruluş başkanlarıyla bir araya gelecek.

(Diyarbakır/10.00-19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- TÜİK, 2020 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile ayrı ayrı görüşecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- ABD'de başkanlık görevini Joe Biden'ın devralmasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Washington) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Moskova/20.00) (Fotoğraflı)

2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeşitli merkezlerde düzenlenen grup maçlarının 2'nci serisinde iki grupta maçlar tamamlanacak. İspanya'da devam eden A Grubu mücadelesinde İzmit Belediyespor Rusya'dan Nadezhda ile karşılaşacak; Çekya'daki B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo Fransa'dan ASVEL Feminin ile Fransa'daki D Grubu'nda Galatasaray ev sahibi Bourges Basket ile gruptaki son maçlarına çıkacak.

(Salamanca/18.30/Prag/18.00/Bourges/22.00)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın Macaristan organizasyonunda, A Grubu'nda Bellona Kayseri Basketbol Ukrayna'dan Prometey ile Türkiye'de karşılaşmaları yapılan B Grubu'nda OGM Ormanspor Macar Aluinvent DVTK ile C Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor Rusya'dan Spartak Moskova ile Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Macar CEKK Cegled ile Çekya'daki D Grubu'nda Birevim Elazığ İl Özel İdare bu ülkeden KP Brno ile son maçlarına çıkacak.

(Gyor/19.00/Ankara/17.00/Hatay/16.00/19.00/Brno/20.00) (Fotoğraflı)

4- Beşiktaş Kulübünün erkek basketbol takımı için yaptığı sponsorluk anlaşmasının imza töreni, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de katılımıyla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 9. haftasından ertelenen tek maç yapılacak. (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Hayat Eve Sığar uygulaması Kovid-19'a karşı "dijital duvar" oldu

Vatandaşları Kovid-19 hakkında bilgilendirmek, yönlendirmek ve bulaş riskini en aza indirmek amacıyla geliştirilen Hayat Eve Sığar mobil uygulaması, kullanıma sunulduğu 10 Nisan 2020'den bugüne kadar 56 milyon 230 bin kişi tarafından indirildi

Kişilerin Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını gösteren HES kodunun üretilme sayısı 106 milyon 372 bin oldu. Toplu taşıma araçları, kurum ve kuruluşlar gibi HES kodu zorunluluğu bulunan yerlerde 2 milyar 528 milyon kez kod sorgulaması yapıldı

"Kovid-19 yoğunluk haritası", "riskli bölge ve temas uyarısı" gibi özelliklerin yer aldığı uygulamayla hem bulunulan bölge hem de ülke genelindeki güncel risk durumu takip edilebiliyor

(Ahmet Sertan Usul/Ankara)

2- Elazığ depreminde yitirilen canlar unutulmuyor

Geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği depremden yaralı kurtulanların yitirdikleri yakınlarının acısı ilk gün gibi tazeliğini koruyor

Yıkılan binaların enkazında kimi eşini ve çocuğunu kimi ağabeyi ile annesini kaybeden depremzedeler, yüreklerinde dinmeyen acı ile devletin ve hayırseverlerin desteği sayesinde yaşama tutunuyor

Eşi ve oğlunu kaybeden Hüseyin Civelek:

"Çocuğum baba kurtar diye bağırıyordu. Sesi hala kulaklarımda çınlıyor. Ömrüm boyunca unutamayacağım. Büyük oğlumla birbirimizden güç alıyoruz"

Ağabeyini kaybeden ve bedensel engelli olarak yaşamını sürdüren Dilek Kalay:

"Tüm Türkiye bir olup, bizi kurtardı. Yıkılan evlerimizi yaptılar. Ben de yürüyebilmek için mücadele veriyorum"

Annesini yitiren bedensel engelli Pınar Kalay:

"Annem tutunacak tek dalımdı. Sadece evimiz değil dünyamız yıkıldı. Kurulu düzenimiz saniyeler içinde yok oldu"

(Suat Öztürk/Elazığ)

3- SALGINDA YILDIZI PARLAYAN SEKTÖRLER - Un sanayisinin kapasite kullanımı salgında yüzde 85'lere çıktı

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy:

"Pandemi süreciyle birlikte kapasite kullanımımız yüzde 50'lerden yüzde 85'lere kadar çıktı. Pandemiyle birlikte kısa bir sürede rafların bir anda boşaldığını gördük. Herkesin raflarda ilk satın aldığı şey, un, makarna, kolonya gibi ürünler oldu. Restoran ve kafelerin kapanmasının ardından un tüketiminde yaşanan düşüş, perakende un satışındaki artışla dengelendi. Geçtiğimiz 7 yılda olduğu gibi 2020'de de dünyanın un ihracat şampiyonu olduk."

"Sektörümüzün en büyük problemlerinden biri atıl kapasiteydi. Kapasitemizin sadece yarısını kullanabiliyorduk. Yani Türkiye'deki talep, bizim arzımızın yarısına denk geliyordu. Bugün baktığımız zaman bunun ne kadar önemli bir sigorta olduğunu görüyoruz. Talep ikiye katlansa bile Türkiye'nin bunu üretecek kapasitesi var"

(Musab Turan/İstanbul)

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Kaynak: Anadolu Ajansı