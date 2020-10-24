Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, spor salonlarının açılışını yaptı

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bakanlık olarak, gençlerimiz ve spor camiamız için her şeyin en iyisini üretmekle meşgulüz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bakanlık olarak, gençlerimiz ve spor camiamız için her şeyin en iyisini üretmekle meşgulüz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Konya'nın Selçuklu ilçesinde yapımı tamamlanan Şehit Hacı Osman Ayyıldız, Şehit battal Yıldız, Şehit Mustafa Özata ve şehit Resul Coşkun Spor Salonunun toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Konya'nın spor anlamında çok ciddi yatırımlar aldığını söyledi.

Sporla ilgilenen tüm vatandaşların, her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Biz de bu çerçevede bakanlık gençlerimiz ve spor camiamız için her şeyin en iyisini üretmekle meşgulüz. yerel yönetimlerimiz ve siyaset camiamızın bu anlamdaki iş birlikleri ve sinerjisi bize güç veriyor." diye konuştu.

Kasapoğlu, Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin gayretlerinin, Konyalı gençlerin spor geleceğine yönelik umutlarını diri tuttuğunu belirtti.

Konya'ya yapılan yatırımların devam ettiğini aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İslam Oyunları'nı 2021 yılında Konya'nın ev sahipliğinde her zamankinden çok daha güzel bir şekilde düzenleyeceğiz. Yine bu vesileyle Konya'ya kazandıracağımız yatırımlardan en yeni en modern olan veledromu kazandıracağız. Önümüzdeki günlerde veledromun temelini atmak için de birlikte olacağız. Yine olimpik havuzun temelini de attık. Sporun eğitimle ve sporla iç içe olması bizim önemli hedeflerimizden biri. Zira gençlerimizin bir dakikalarını bile heba etmeden dolu dolu geçirmeleri adına onların her alanda her imkana erişmeleri gibi spora da erişimleri de o kadar mühim."

Kasapoğlu, konuşmasının ardından açılışı gerçekleştirilecek dört spor salonunun hayırlar getirmesini dileyerek kurdele kesim törenine katıldı.

Ardından dualarla açılışı gerçekleştirilen Şehit Hacı Osman Ayyıldız Spor Salonu'nu ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, burada sporcuların mini gösterisini izledi, sporcu gençlerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Toplu açılış törenine Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile spor salonlarına isimleri verilen şehitlerin aileleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm