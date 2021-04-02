Son dakika haber! Kısıtlamada kanlı eğlence: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
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Son dakika haber! Kısıtlamada kanlı eğlence: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İZMİR'in Konak ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde, kısıtlamayı ihlal eden bir gece kulübünde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde, kısıtlamayı ihlal eden bir gece kulübünde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. 

Olay, saat 03.30 sıralarında İsmet Kaptan Mahallesi 1374 sokaktaki bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatte açık olan gece kulübünde, iki grup arasında küfür nedeniyle sözlü tartışma başladı. Gerginliğin artmasıyla gece kulübü içerisinde başlayan kavgada, taraflar birbirine bıçak, silah ve cam parçaları ile saldırdı. Meydana gelen olayda, Sinan Al, Uğur Ç., Can K., Fırat D., Abdullah A., Serdar Ç. ve Mehmet K. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kavgada 7 bıçak yarası aldığı öğrenilen Sinan Al'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Öte yandan, göğsüne ve sırtına aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Uğur Ç. ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, sırtından bıçaklanan Can K. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedavi gören Can K. ile Uğur Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayda ayağından tabanca ile vurulan Serdar Ç. ve bıçakla yaralanan Abdullah A. ile Fırat D. ise Alsancak Nevvar - Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen S.A. ve D.K.'yi sorgulamak üzere gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürdü. Olay sonrasında kavganın başladığı gece kulübünde ve çevresinde,Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir incelemede bulundu. Sinan Al'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.  

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA 

Öte yandan, Sinan Al'ın  hayatını kaybettiği, 2'sinin ağır olmak üzere 6 kişinin yaralandığı kanlı gecede, kavganın bir bölümü saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.  Görüntülerde, vücuduna 7 bıçak darbesi aldıktan sonra hayatını kaybeden Sinan Al'ın son saniyeleri görülüyor. Sinan Al, aldığı bıçak darbeleri sonrasınra yere yığılırken, arkadan gelen bir kişi tabanca ile çevredekilere ateş açıyor. 

 


- İzmir
Son dakika haber! Kısıtlamada kanlı eğlence: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Son dakika haber! Kısıtlamada kanlı eğlence: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Son dakika haber! Kısıtlamada kanlı eğlence: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Son dakika haber! Kısıtlamada kanlı eğlence: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Son dakika haber! Kısıtlamada kanlı eğlence: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Son dakika haber! Kısıtlamada kanlı eğlence: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Son dakika haber! Kısıtlamada kanlı eğlence: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Son dakika haber! Kısıtlamada kanlı eğlence: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Son dakika haber! Kısıtlamada kanlı eğlence: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Son dakika haber! Kısıtlamada kanlı eğlence: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Son dakika haber! Kısıtlamada kanlı eğlence: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Son dakika haber! Kısıtlamada kanlı eğlence: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Son dakika haber! Kısıtlamada kanlı eğlence: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Son dakika haber! Kısıtlamada kanlı eğlence: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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