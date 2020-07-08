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Son dakika haberleri: Gaziantep Valisi Gül kentteki Kovid-19 sürecini değerlendirdi
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Son dakika haberleri: Gaziantep Valisi Gül kentteki Kovid-19 sürecini değerlendirdi

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle ilgili, "Sosyal medyada deniliyor ki 'Sokağa çıkmama tedbirleri uygulansın'. Eğer bizim söylemimizle ve kararımızla bir şeye uyulacaksa daha kolay bir şey istiyoruz, 'Maske takın.

08.07.2020 16:05 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:11

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle ilgili, "Sosyal medyada deniliyor ki 'Sokağa çıkmama tedbirleri uygulansın'. Eğer bizim söylemimizle ve kararımızla bir şeye uyulacaksa daha kolay bir şey istiyoruz, 'Maske takın.' diyoruz." dedi.

Gül, Valilik Amfi Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19 vakalarına ilişkin rakamların sadece Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandığını, valiliklerce bu yönde bir açıklama yapılmadığını hatırlattı.

Tedbirlere uyulmadığı takdirde 5 vakanın 5 bine ulaştığını ifade eden Gül, herhangi bir işletmede Kovid-19 çıktığına yönelik yapılan haberlerin bir faydasının olmadığını dile getirdi.

Organize sanayi bölgelerinde denetimlerin sürdüğünü ve gerekli tedbirlerin alındığını belirten Gül, şöyle konuştu:

"Yani şöyle bir şey olsa, Gaziantep'te 20 gün hiçbir şey üretilmese, 20 gün her yer kapansa bu gündemimizden kalksa. Bunun ihtimali yok. 20 günde sıfırladık her şeyi, 21'inci gün kurallara uymadığımız takdirde yine devam edecek. Yani şehir olarak şuna inanmamız lazım; bu uzun sürecek, uzun sürerken de bizim disiplinli bir hayata ihtiyacımız var. Şu an Gaziantep'te vakalar sıfırlansa biz kurallara uymadığımız müddetçe 15 gün, 1 ay sonra yine aynı seviyeye gelecek. Sosyal medyada deniliyor ki 'Sokağa çıkmama tedbirleri uygulansın'. Eğer bizim söylemimizle ve kararımızla bir şeye uyulacaksa daha kolay bir şey istiyoruz, 'Maske takın.' diyoruz. Maske takmamanın bir cezası var, o cezayla maske takmayan adamı evinde tutmak ne kadar mantıklı. Hadi evde tuttun bir sene, 1,5 sene mi tutacağız evde. Makul olanda ittifak etmek lazım."

Gül, her evin önüne polis koymak gibi bir şeyin mümkün olmadığını belirterek, "Yani buna ne sayı yeter ne de bunu çevirebilme imkanı var. Ne de polis bizi hastalıktan koruyabilir. Bizi hastalıktan koruyacak kendimizdir." dedi.

"Suriyelilerde vaka sayısı sıfıra yakın"

Alınan tedbirlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Gül, "Hastalığın nerede olduğu ve hastanın nereli olduğu çok önemli değil. Ama baktığımızda Suriyelilerde vaka sayısı hemen hemen sıfıra yakın. Şu olsa, belirli vaka var bunun 30'u, 20'si Suriyeli diye bir tablo olsa diyeceğiz ki kaynağı o. Sokakta, caddede, sosyal hayatta bunun dörtte birini, beşte birini göremiyoruz." ifadesini kullandı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını aktaran Gül, "Onunla Adıyaman'da toplantı yaptık. Burhan Bey ile biz aynı araçta gitseydik, maskemizi takmasaydık, toplantıda tedbirimizi almamış olsaydık, çok vakit geçirseydik o toplantıya katılanların önemli bir kısmı yine pozitif çıkardı. Ama farklı araçla gidince, oturma düzeniniz, buna benzer tedbirleri aldığınız zaman pozitif vakadan size bulaşmıyor. Herkese potansiyel pozitif vaka olarak bakmadıktan sonra bu işi alt etmemizin şansı yok." diye konuştu.

"Yurtlarda 500 civarında hemşehrimiz var"

Gaziantep'te filyasyon çalışmaları kapsamında bekçi, polis ve imamların görev aldığını anlatan Gül, şunları kaydetti:

"Biz tedbiri almazsak 10 bin kişilik ilave hastane yapsak yine yetmez. Sağlık Bakanlığını hangi hastayı nerede yatırılacağıyla ilgili bir kriteri var. Şu an yurtlarda 500 civarında hemşehrimiz var. Evde herhangi bir semptomu yoksa hekimi tarafından evinde tutuluyor. Bu şu anlama gelmiyor, ölüme terk edildi. Bu hastalık panik yapmadan ziyade tedbir alınması gereken bir hastalık. Çok ihtiyaç olduğunda bizim yurtlarımız var yani otelde yapılacak aynı şeyi yurtlarda yapabiliyoruz zaten."

"Okullar açılacakmış gibi çalışma yapıyoruz"

Vali Gül, Gaziantep'te okulların açılıp açılmayacağıyla ilgili bir soruya ise, "Milli Eğitim Bakanımız açıkladı ağustos sonu itibarıyla okullar açılacak. Farklı bir karar verirlerse Milli Eğitim Bakanlığınca, onu da hepimiz duyarız. Ama biz şu anda ağustosun sonunda okullar açılacakmış gibi çalışma yapıyoruz." karşılığını cevap verdi.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Vali Davut Gül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin Kovid-19 sürecinden dolayı sosyal izolasyon ve salgın tedbirlerine dikkat edilerek icra edileceğini aktardı.

Bu kapsamda etkinliklerin kentte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda saat 20.00'den itibaren tertip edileceğini belirten Gül, şöyle devam etti:

"Demokrasi nöbeti uygulaması, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ile sivil toplum kuruluşu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve siz değerli vatandaşlarımızın katılımıyla gruplar halinde dönüşümlü olarak sabah namazından önce okunacak sela ile bitirilerek icra edilecektir."

Türkiye'de ve Gaziantep'te FETÖ ile kararlıkla mücadele edildiğini vurgulayan Gül, "Gaziantep'te yaklaşık olarak 29 bin kişiyle ilgili işlem yapıldı. Bu 29 bin kişinin hepsi ceza aldı ya da hepsi suçludur anlamına gelmiyor. Bunlar içerisinde ceza alanlar, beraat edenler, mahkemesi sürenler ve sadece ifadesi alınanlar var." bilgisini paylaştı.

Bu arada, demokrasi nöbetine katılmak isteyenlerin Valilik ile irtibata geçip adlarını yazdırması gerektiği bildirildi.

Toplantıda, Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu ve Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı da hazır bulundu.

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Son dakika haberleri: Gaziantep Valisi Gül kentteki Kovid-19 sürecini değerlendirdi

Kaynak: AA

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