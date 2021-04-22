Son dakika haberleri: Gazeteci Selahattin Duman yaşamını yitirdi (2)
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Son dakika haberleri: Gazeteci Selahattin Duman yaşamını yitirdi (2)

Son dakika haberleri: Gazeteci Selahattin Duman yaşamını yitirdi (2)
Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: KARDEŞİNE 'YAŞLI BİR İNSAN ÖLDÜĞÜNDE BİR KÜTÜPHANE YANARMIŞ' DEMİŞGazeteci yazar Selahattin Duman'ın cenazesini teslim almak için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gelen kız kardeşi Zarif Duman Pekol "Çok ağır bir kaza geçirdi.

KARDEŞİNE 'YAŞLI BİR İNSAN ÖLDÜĞÜNDE BİR KÜTÜPHANE YANARMIŞ' DEMİŞ

Gazeteci yazar Selahattin Duman'ın cenazesini teslim almak için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gelen kız kardeşi Zarif Duman Pekol "Çok ağır bir kaza geçirdi. O kazadan kurtuldu. Aort anevrizması olduğu saptandı. Ölüm noktasındayken ameliyatla kurtuldu. 8 aydır tedavi görüyordu. En son kalp kapakçığını değiştirdiler. Oldukça zor bir ameliyattı. Emeği geçen herkese ömrümün sonuna kadar minnet duyacağım. Muhteşem bir ameliyattı. Özenle bakım ve itina gösterildi. En son her şey güzel gidiyordu. Kalbi tıkır tıkır çalışıyordu. Birdenbire koroner kriz geçirdi. Kalbinin durduğunu öğrendik. Ondan sonra hayata döndüremediler. Yaz boyu ve sonbahar, kış döneminde beraberdik. Sohbetlerimizde bir gün bana Çin atasözünden bahsedip, 'Yaşlı bir insan öldüğünde bir kütüphane yanarmış' dedi. O gerçekten bir kütüphaneydi. Yandı gitti. Bizim de içimizi yaktı" diyerek, gözyaşı döktü.

Selahattin Duman'ın aile dostu Altan Eryılmaz Şahin de "Acımız çok büyük. Çok canımız yanıyor. Yeri doldurulamaz bir kayıp yaşadık" dedi.

Selahattin Duman'ın cenazesinin yarın öğlen saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Hande NAYMAN/ İZMİR, -


Son dakika haberleri: Gazeteci Selahattin Duman yaşamını yitirdi (2)
Son dakika haberleri: Gazeteci Selahattin Duman yaşamını yitirdi (2)
Son dakika haberleri: Gazeteci Selahattin Duman yaşamını yitirdi (2)
Son dakika haberleri: Gazeteci Selahattin Duman yaşamını yitirdi (2)
Son dakika haberleri: Gazeteci Selahattin Duman yaşamını yitirdi (2)
Son dakika haberleri: Gazeteci Selahattin Duman yaşamını yitirdi (2)
Son dakika haberleri: Gazeteci Selahattin Duman yaşamını yitirdi (2)
Son dakika haberleri: Gazeteci Selahattin Duman yaşamını yitirdi (2)
Son dakika haberleri: Gazeteci Selahattin Duman yaşamını yitirdi (2)
Son dakika haberleri: Gazeteci Selahattin Duman yaşamını yitirdi (2)
Son dakika haberleri: Gazeteci Selahattin Duman yaşamını yitirdi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN

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