Son dakika haberleri... Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi, ülkenin müslümanlara yönelik tutumunu BM'ye taşıdı
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Son dakika haberleri... Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi, ülkenin müslümanlara yönelik tutumunu BM'ye taşıdı

21.10.2020 00:23 | Son Güncelleme: 21.10.2020 00:26
Son dakika haberleri... Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi, ülkenin müslümanlara yönelik tutumunu BM'ye taşıdı

Son dakika habere göre Fransa'da çalışmalar yapan Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF), Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin Müslümanlara yönelik tutumu nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine başvurdu.

Fransa'da çalışmalar yapan Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF), Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin Müslümanlara yönelik tutumu nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine başvurdu.

Ülkede ayrımcılığa ve saldırılara maruz kalan Müslümanlar hakkında çalışmalar yapan CCIF'ten yapılan açıklamada, Macron yönetiminin Müslümanlara yönelik tutumunun "benzersiz" olduğu belirtildi.

Derneğin, Macron yönetiminin hazırladığı "ayrılıkçı" fikirlerle mücadele yasa tasarısı ve Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlar hakkındaki kapatma girişimleri konusunda BM İnsan Hakları Konseyine başvurduğu kaydedilen açıklamada, derneği kapatacaklarını söyleyen İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e tepki gösterildi.

Açıklamada, "İçişleri Bakanı, (bir öğretmenin başı kesik şekilde öldürülmüş bulunduğu) iğrenç eylemde kanıt olmadan sorumlu olduğumuza dair bizi suçlayarak hukuk devletine son veriyor." ifadesine yer verildi.

Müslümanlara ve Müslüman derneklere, kendi haklarını savunma hakkı verilmesinin önemine işaret edildi.

Ülkede 16 Ekim'de, Paris yakınlarındaki Conflans Sainte-Honorine semtinde, bir öğretmenin ölü bulunmasının ardından özellikle Müslüman sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar arttı. Öğretmenin, derste Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli bir karikatür gösterdiği kaydedilmişti.

Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, CCIF ve Barakacity dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşunun kapatılacağını belirtmişti. Paris'in banliyölerinden Pantin'deki bir caminin kapatılacağını bildiren Darmanin, ülkede son 3 yılda "radikalleştiği" iddiasıyla camiler dahil 356 yerin kapatıldığını ve 411 yabancının sınır dışı edildiğini aktarmıştı.

Macron, bir önceki akşam yaptığı açıklamada, bugün düzenlenecek Bakanlar Kurulu toplantısında, Filistin yanlısı Şeyh Yassine Kolektifin kapatılması kararı alınacağını söylemişti.

Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı "ayrılıkçı" fikirlerle mücadele yasa tasarısı, ülkede Müslümanlara ve derneklere daha fazla baskı kurmayı, camilerin finansmanını daha sıkı şekilde kontrol etmeyi ve yurt dışından Fransa'ya din görevisinin gelmesini engellemeyi hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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