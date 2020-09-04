Son dakika haberleri... Fransa'da sıra dışı olay! Ölümünü sosyal medya hesabından canlı yayınlayacak
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Son dakika haberleri... Fransa'da sıra dışı olay! Ölümünü sosyal medya hesabından canlı yayınlayacak

Son dakika gelişmesine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ötanazi talebini reddettiği ölümcül hastalığı olan Alain Cocq (57) adlı kişi ölümünü sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlayacağını açıkladı.

Son dakika haberleri... Fransa'da sıra dışı olay! Ölümünü sosyal medya hesabından canlı yayınlayacak
04.09.2020 16:14 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:22

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ötanazi talebini reddettiği ölümcül hastalığı olan Alain Cocq (57) adlı kişi ölümünü sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlayacağını açıkladı.

Fransa'da sıradışı olayı konuşuyor. Ölümcül hastalığı olan Alain Cocq adlı kişi ölümünü sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlayacağını açıkladı.Tedavi edilemez bir hastalığa sahip olan Cocq, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ölümcül başka bir kişinin ötanazi talebini reddetmesine tepki gösterdi. Aynı hastalıktan müzdarip olan Cocq, ölümünü sosyal medyada canlı yayınlayacağını duyurdu.

CANLI YAYINDA FİŞİNİ ÇEKECEK

Cocq'un tüm tedavileri reddettiğini, yiyecek ve içecek de tüketmeyeceğini belirtildi.  Atardamar duvarlarının birbirine yapıştığı nadir bir hastalığı olan Alain Cocq, bir haftadan az bir zamanının kaldığını ve ölümünü yarın sabah sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlayacağını söyledi.

MACRON'A METKUP GÖNDERDİ

Cocq'un, kendisine huzur içinde ölmesini sağlayacak bir madde verilmesini sorduğu bir mektubu Macron'a gönderdiği, ancak Macron'un " Bu kabul edilemez. Fransız yasaları altında buna izin verilmez" ifadeleriyle kendine cevap verdiğini açıkladı. Cocq'un, Fransa'daki ölümcül hastalığı olan ve istekleri doğrultusunda ölmelerine izin verilemeyen hastaların durumuna dikkat çekmek için bu yola başvurduğunu ifade etti.


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Kaynak: DHA

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