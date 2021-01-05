Son dakika haberleri: Fransa'da eski sağlık bakanından Cumhurbaşkanı Macron'a Kovid-19 aşısı eleştirisi
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Son dakika haberleri: Fransa'da eski sağlık bakanından Cumhurbaşkanı Macron'a Kovid-19 aşısı eleştirisi

05.01.2021 01:17 | Son Güncelleme: 05.01.2021 01:20
Son dakika haberleri: Fransa'da eski sağlık bakanından Cumhurbaşkanı Macron'a Kovid-19 aşısı eleştirisi

Bir son dakika haberine göre Fransa'nın Hauts-de-France Bölgesel Konseyi ve eski Sağlık Bakanı Xavier Bertrand, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı stratejisinin çok ciddi bir hata olduğunu iddia etti.

Fransa'nın Hauts-de-France Bölgesel Konseyi ve eski Sağlık Bakanı Xavier Bertrand, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı stratejisinin çok ciddi bir hata olduğunu iddia etti.

Ülkede 2005-2007 döneminde sağlık bakanlığı görevini yürüten Bertrand, Le Parisien'e verdiği röportajda, aşı kampanyasının yavaşlığı ve şeffaf olmaması nedeniyle Macron'u eleştirdi.

Seçilen stratejinin, aşı kampanyasını kaçınılmaz şekilde başarısızlığa ittiğini ileri süren Bertrand, kendisinin başkanı olduğu Hauts-de-France bölgesindeki bakım evleri ve hastanelere kaç doz aşı gönderileceği hakkında hiçbir bilgisi olmadığını kaydetti.

Bertrand, her bölge ve altındaki birimlere ulaşacak doz miktarının açıklanması gerektiğini vurgulayarak, ocak ayı sonunda 1 milyon kişinin aşılanması hedeflenirken, aşılanmanın başladığı 27 Aralık'tan 4 Ocak sabahına kadar sadece 516 kişinin aşı olduğunu belirtti.

"Aşı kampanyasının başarısız olması, Fransa halkının Kovid'e karşı korunmasız olacağı, eski haline dönmeyen ekonomik ve sosyal hayata mahkum olacağı anlamına geliyor." ifadesini kullanan Bertrand, yürürlükteki stratejinin Macron'un liderlik ettiği Savunma Konseyi tarafından oluşturulduğunu anımsattı.

Bertrand, "Siyasi sorumluluk, başkalarının üstüne atamayacağın bir şeydir. Cumhurbaşkanı aşı stratejisiyle çok ciddi bir hata yaptı, Fransız halkına bir açıklama yapmalı." dedi.

Ülkede, 27 Aralık'ta başlayan aşı kampanyasında çok az kişiye aşı yapılması sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Kovid-19 aşılarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Ourworldindata" internet sitesine göre dünyada Kovid-19'a yönelik başlayan aşı kampanyasında Fransa aşı yapan ülkeler sıralamasında en sonda yer alıyor.

Aynı gün aşı uygulamasına başlamalarına rağmen komşu ülke Almanya'da 230 binden fazla kişiye aşı yapılırken Fransa'da ilk bir haftada sadece 450 kişiye aşı yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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