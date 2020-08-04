Son dakika haberleri! FLAŞ

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Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Sivas Gemerek, Bolu Kıbrıscık, İstanbul Maltepe-Ataşehir, Diyarbakır Hani-Çardaklı, Balıkesir Dursunbey-Ayvacık, Eskişehir Tepebaşı-Musaözü yangınları, ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucunda söndürüldü.
04.08.2020 00:15 | Son Güncelleme: 04.08.2020 00:29
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Sivas Gemerek, Bolu Kıbrıscık, İstanbul Maltepe-Ataşehir, Diyarbakır Hani-Çardaklı, Balıkesir Dursunbey-Ayvacık, Eskişehir Tepebaşı-Musaözü yangınları, ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucunda söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
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Kaynak: DHA