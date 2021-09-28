Son dakika haberleri... Eyüpsultan'da akıl almaz kaza: Çay içen kadınlar saniyelerle ölümden kurtuldu - Haberler
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Son dakika haberleri... Eyüpsultan'da akıl almaz kaza: Çay içen kadınlar saniyelerle ölümden kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Eyüpsultan'da akıl almaz kaza: Çay içen kadınlar saniyelerle ölümden kurtuldu

Gelen son dakika haberine göre Eyüpsultan'da rampadaki elektrik direklerinde onarım yapan araç bir anda kayarak, çarptığı park halindeki araçla birlikte yol sonundaki yaklaşık 5 metrelik duvardan aşağı düştü.

Eyüpsultan'da rampadaki elektrik direklerinde onarım yapan araç bir anda kayarak, çarptığı park halindeki araçla birlikte yol sonundaki yaklaşık 5 metrelik duvardan aşağı düştü. Duvarın altında çay içen kadınların ölümden saniyelerle kurtulduğu kazada facianın eşiğinden dönüldü.

Kaza, saat 17.00'de Eyüpsultan Rami Cuma Mahallesi Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki elektrik direklerinde bakım onarım çalışması yapan ekiplerin aracı, rampa aşağı kayarak çarptığı park halindeki araçla birlikte yaklaşık 5 metrelik duvardan aşağıya düştü. Kaza sırasında duvarın alt kısmında çay içen Elif G. ile isminin Derya olduğu öğrenilen kadın ve 2 çocuğu yüksekten düşen araçları son anda fark ederek kaçması faciayı önledi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KALDIRIMDA OTURAN ANNE 2 ÇOCUĞUNA SİPER OLDU

Araçların kaldırımdan düştüğü esnada yuvarlanan taş parçaları Elif G.'ye çarparak yaralanmasına neden oldu. Derya isimli kadın o esnada 2 çocuğuna adeta siper olarak araç altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaldırımdan düşen taşların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanan Elif G. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.

ARAÇLAR YUVARLANMAMASI İÇİN ÇELİK HALATLA BAĞLANDI

Kaza sonrası kaldırımda asılı kalan araçların aşağıya yuvarlanarak binalara çarpmaması için itfaiye ekipleri araçları çelik halatlarla ağaca bağladı. Öte yandan kaldırımdan düşen ticari araç binanın önüne düşerek binanın girişini kapattı. Polis ekipleri tarafından şerit çekilerek güvenliği alınan binaya giriş çıkışlara izin verilmedi.

"ANNE KAFASINA TAŞ YAĞDIĞI HALDE ÇOCUKLARINI ÇEKTİ"

Kaza anını gören Cemal Öcal, "Arkadaşlar elektrik çalışması yapıyordu. Aracın ayakları açıktı. Bir genç arkadaş operatör olarak kullanıyordu. Başka arkadaş dedi ki sen ne yapıyorsun niye indiriyorsun dedi. İndirme bak düzelteceğim dedi. Kaldırma koluyla indirmeye çekti. Araba geri geri kayarken tutmaya çalıştı ayakları altında kaldı. Tutamazlardı zaten iki tonluk araç. Önce araca çarptı. O esnada iki çocukla annesi buradaydı. Kafasına taş yağdığı halde çocuklarını çekti. Sonra ablalar kaçmaya başladı. Taşlar buraya yığıldı. Araç bir defa askıda kaldı sonra tekrar vurdu. Sonra vurunca araç u dönüşü yaptı. topaç gibi döndü" diye konuştu.

Kaza sonrası araçların kaldırılması için olay yerine vinç sevk edilirken, ekiplerin araçları kaldırmak için çalışma başlattı.

(Fırat Sever - İsmet Aktaş - Selim Bayraktar/İHA)

Son dakika haberleri... Eyüpsultan'da akıl almaz kaza: Çay içen kadınlar saniyelerle ölümden kurtuldu

Son dakika haberleri... Eyüpsultan'da akıl almaz kaza: Çay içen kadınlar saniyelerle ölümden kurtuldu

Son dakika haberleri... Eyüpsultan'da akıl almaz kaza: Çay içen kadınlar saniyelerle ölümden kurtuldu

Son dakika haberleri... Eyüpsultan'da akıl almaz kaza: Çay içen kadınlar saniyelerle ölümden kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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