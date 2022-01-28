Son dakika haberleri! Evine hırsızlık için giren kişi tarafından öldürüldü

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, garsonluk yapan Erdem Özdemir (47) evinde, başından vurularak öldürüldü. Özdemir'i, hırsızlık için eve giren Ö.K.'nin öldürdüğü belirlendi. Ö.K. gözaltına alındı.

Akyazı ilçesi Batakköy Mahallesi'nde Erdem Özdemir'i dün görmeye gelen ağabeyi, kardeşini kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ensesinden 2 kurşunla vurulan Erdem Özdemir'in öldüğünü belirledi. Özdemir'in cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Erdem Özdemir'in cenazesi ise bugün Batakköy Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.