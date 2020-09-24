Son dakika haberleri | Eve giren başkuş şaşırttı
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Son dakika haberleri | Eve giren başkuş şaşırttı

24.09.2020 14:55 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:59
Son dakika haberleri | Eve giren başkuş şaşırttı

Son dakika habere göre Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir eve giren baykuş şaşkınlığa neden olurken itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak koruma altına alındı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir eve giren baykuş şaşkınlığa neden olurken itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak koruma altına alındı.

Sungurlu'da Akçakent Mahallesi TOKİ bloklarında bir evin açık olan penceresinden giren baykuşu yakalamakta güçlük çeken ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, baykuşu zarar vermeden yakalamak için bir süre uğraş verdi ve kısa bir sürenin ardından yakalayabildi.

Yakalanan baykuş'un yapılacak sağlık kontrolünden sonra doğaya salınacağı bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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