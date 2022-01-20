Son dakika haberleri | Estonya Dışişleri Bakanı Liimets: "Türkiye, Avrupa Birliği'nin kilit ortaklarından bir tanesi"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile ortak basın toplantısı düzenledi. (2)

" Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğini destekliyoruz. Türkiye, AB'nin kilit ortaklarından bir tanesi ve Türkiye ile yürütülen işbirliği pek çok alanda ortak çıkarlarımızı çerçevesinde desteklediğimiz bir unsur"