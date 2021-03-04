Son dakika haberleri | Eskişehirli 65 yaş üstü endişeli; 'Kendimizi korumuzsak kırmızıya geçeriz'
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Son dakika haberleri | Eskişehirli 65 yaş üstü endişeli; 'Kendimizi korumuzsak kırmızıya geçeriz'

04.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:09
Son dakika haberleri | Eskişehirli 65 yaş üstü endişeli; 'Kendimizi korumuzsak kırmızıya geçeriz'

Son dakika habere göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs tablosunda Eskişehir'in 'orta risk' grubunu temsil eden sarı renkle gösterilmesi vatandaşları sevindirdi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs tablosunda Eskişehir'in 'orta risk' grubunu temsil eden sarı renkle gösterilmesi vatandaşları sevindirdi. Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 65 yaş  üzeri vatandaşlar alınan karara sevinirken, kentte kurallara uyulmaması halinde kırmızı renke dönüşülmesinden korkuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kontrollü normalleşme sürecine geçildiğini açıklamasının ardından Eskişehir, orta riski temsil eden sarı renkli iller arasında yer aldı. Bu doğrultuda kentte, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Güneşli havayı fırsat bilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar da çarşıda gezip, parkta oturmaya başladı.

65 YAŞ ÜSTÜ KALABALIKLARDAN ENDİŞELİUzun bir aradan sonra parkta arkadaşlarıyla oturarak güneşlenen Hatice Özdil (67) süreçten endişe duyduğunu belirtti. Özdil, "Sokakta kurallara uymadan gezenleri görmüyor musunuz? Bu serbestlik hiç iyi olmayacak. Sonumuz kötü. Vakaların, artacağını düşünüyorum. İnsanların, serbest gezmesinden bugün çok korktum ve rahatsız oldum" diye konuştu.Kurallara uyulmadığında Eskişehir'in de 'yüksek riskli' iller grubu olan 'kırmızı' renkte yer alabileceğini belirten Zahide Akça (65), "Yasaklar kalktı. Dışarıya çıkabildiğimiz için sevindik, iyi oldu. Ancak kendimizi korumamız lazım. Kurallara uymazsak kırmızıya geçeriz, mahvoluruz. Korkuyoruz. Bir senedir evde, dört duvarın arasındayız. Bana soruyorlar; 'neredesin? Mutfaktan salona 12 adım var. Mutfak, oda ile balkon arasındayım. Bugün çıktık. Allah razı olsun; bizi korudular. Korumasalardı ve serbest bıraksalardı her zaman sokağa çıksaydık ne olacaktı? Ölecektik. Mecburen kurallara uyacağız" dedi.

Vatandaşların koronavirüs tedbirlerine dikkat etmediklerini söyleyen  Nahit Yeniş (71) ise, "İşimiz oldukça çarşıya geliyoruz. Mümkün olduğunca kalabalıktan uzak duruyoruz. Burda da sosyal mesafeye dikkat ederek oturuyoruz. İnşallah bunu da hayırlısıyla atlatırız ve rahat ederiz. Bakın etrafınıza halkımız kurallara pek dikkat etmiyor. Maskesini de çenesinin altına koyup sigara içenlerle dolu cadde. Bu yanlış. Hem kendisine hem de topluma zararı var. Dikkat edilmeli" diye belirtti.


Son dakika haberleri | Eskişehirli 65 yaş üstü endişeli; 'Kendimizi korumuzsak kırmızıya geçeriz'
Son dakika haberleri | Eskişehirli 65 yaş üstü endişeli; 'Kendimizi korumuzsak kırmızıya geçeriz'
Son dakika haberleri | Eskişehirli 65 yaş üstü endişeli; 'Kendimizi korumuzsak kırmızıya geçeriz'
Son dakika haberleri | Eskişehirli 65 yaş üstü endişeli; 'Kendimizi korumuzsak kırmızıya geçeriz'
Son dakika haberleri | Eskişehirli 65 yaş üstü endişeli; 'Kendimizi korumuzsak kırmızıya geçeriz'
Son dakika haberleri | Eskişehirli 65 yaş üstü endişeli; 'Kendimizi korumuzsak kırmızıya geçeriz'
Son dakika haberleri | Eskişehirli 65 yaş üstü endişeli; 'Kendimizi korumuzsak kırmızıya geçeriz'
Son dakika haberleri | Eskişehirli 65 yaş üstü endişeli; 'Kendimizi korumuzsak kırmızıya geçeriz'
Son dakika haberleri | Eskişehirli 65 yaş üstü endişeli; 'Kendimizi korumuzsak kırmızıya geçeriz'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN

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