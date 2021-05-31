Son dakika haberleri | Eşinin öldürdüğü Kamile, toprağa verildi (2)
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Son dakika haberleri | Eşinin öldürdüğü Kamile, toprağa verildi (2)

Son dakika haberleri | Eşinin öldürdüğü Kamile, toprağa verildi (2)
Demirören Haber Ajansı / Hakan Akgün - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: KATİL KOCANIN İKİNCİ CİNAYETİYMİŞSamsun'un Bafra ilçesinde, eşi Kamile Yavuz'u 25 bıçak darbesiyle öldüren Faruk Yavuz'un 2003'te İzmir'de bir arkadaşıyla cinayet işlediği ortaya çıktı.

KATİL KOCANIN İKİNCİ CİNAYETİYMİŞ

Samsun'un Bafra ilçesinde, eşi Kamile Yavuz'u 25 bıçak darbesiyle öldüren Faruk Yavuz'un 2003'te İzmir'de bir arkadaşıyla cinayet işlediği ortaya çıktı. 10 Mart 2003'te Gaziemir ilçesinde boş arazide aracın yandığı ihbarını alan itfaiye ve polis, 35 KN 604 plakalı araç içinde fabrikada işçi olarak çalışan İmdat Al'ın (39) cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede Al'ın bıçaklanarak öldürüldüğü, üzerine de benzin dökülerek yakıldığı tespit edildi. Yapılan araştırmada olaydan önce Al'ın Faruk Yavuz ve arkadaşı Yener B. ile alkol aldığı belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

'BASİT YARALAMA'DAN YENİDEN CEZA ALDI

2003'te yerel mahkemeden 11 yıl hapis cezası alan Faruk Yavuz, 2009'da çıkarılan infaz yasasından yaralanarak cezaevinden çıkıp Bafra ilçesine geldi. Bafra'da 'basit yaralama' suçuna karıştığı da iddia edilen Yavuz, infazının yanması üzerine 'kasten adam öldürme' suçundan kalan 5 yıllık cezasını tamamlamak için Bafra T Tipi Cezaevi'ne girdi. İzinli olarak cezaevinden yeniden çıkan Faruk Yavuz, bu kez de tartıştığı 2 çocuk annesi olan eşi Kamile Yavuz'u bıçakla öldürdükten sonra yakalandı. Adliyeye sevk edilen Yavuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakan AKGÜN/SAMSUN,-


Son dakika haberleri | Eşinin öldürdüğü Kamile, toprağa verildi (2)
Son dakika haberleri | Eşinin öldürdüğü Kamile, toprağa verildi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Akgün

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