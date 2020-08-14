Son dakika haberleri | ERZURUM Türkiye'nin en büyük seyir terasına yoğun ilgi
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Son dakika haberleri | ERZURUM Türkiye'nin en büyük seyir terasına yoğun ilgi

Gelen son dakika haberine göre Türkiye'nin en büyük seyir terasına yoğun ilgiERZURUM'un Uzundere ilçesinde Tortum Gölü üzerinde yaptırılan Türkiye'nin en geniş ve en uzun cam seyir terası meraklıların akınına uğruyor.

14.08.2020 09:07 | Son Güncelleme: 14.08.2020 09:17

Türkiye'nin en büyük seyir terasına yoğun ilgi

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde Tortum Gölü üzerinde yaptırılan Türkiye'nin en geniş ve en uzun cam seyir terası meraklıların akınına uğruyor. Kırılmaz özelliği bulunan ve sıcağa dayanıklı temperli cam döşenen seyir terasına çıkan yerli ve yabancı turistler, 143 metre yükseklikten gölü izlemenin keyfini yaşıyor.

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) 'sakin şehirler' ağına dahil edilen Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü'nü izleyebilmek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) destekleriyle cam teras yapıldı. 'Tortum Gölü Fyord Park Cam Teras Projesi' kapsamında Türkiye'de özellikleri ile ilk ve tek olan cam teras, 12,3 metre uzunluğunda, 545 metre kare kapalı, 565 metrekare açık alana sahip. Yaklaşık 3 milyon liraya mal olan 143 metre yüksekliğinde kırılmaz özelliği bulunan ve sıcağa dayanıklı temperli camla kaplanan teras, ziyaretçilerine boşlukta yürüyor hissi vererek doyumsuz manzara imkanı sağlıyor.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

Tortum Gölü'nün kenarında Pirin Kayalar mevkiinde yapımı tamamlanan cam seyir terası yerli ve yabancıların akınına uğruyor. Cam döşemenin üzerinde korkarak ilerleyen misafirler, adeta adrenalin dolu anlar yaşıyor. Ankara'dan geldiğini söyleyen Gökhan Zorlu, "Erzurum'da böyle bir yer olduğunu duyduk. Manzara harika, süper. Bütün herkesi buraya davet ediyoruz. Muhteşem bir yer. İlk etapta korkutucu gibi gelse de harika bir yer" dedi.

Cam terası taşıyan çelik konsorsiyum üzerinde yürüyen bazı vatandaşlar ise "Hayran kaldık çok güzel görünüyor. Yürürken demirlerin üzerinden gelmeye çalıştım çok güzel planlanmış" diye duygularını dile getirdi.

Seyir terasına olan ilginin memnuniyet verici olduğunu belirten Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak da, "Türkiye'nin en yüksek ve uzun seyirli teraslarından birisi. Seyir terasımız kısa bir süre sonra açılışa hazır hale gelecek. Bir kaç eksiğimiz vardı, çevre düzenlemesi ve elektrik yoktu. Elektrik işleri de tamamlandıktan sonra tam anlamıyla hizmete açılacak. İnsanlarımız görmek istiyorlar, merak ediyorlar. Tam kapasite açıldığında daha da memnun kalacaklar. Çok güzel tesis kazandırıldı" diye konuştu.

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Son dakika haberleri | ERZURUM Türkiye'nin en büyük seyir terasına yoğun ilgi

Kaynak: DHA

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