Son dakika haberleri: Engelli gence kötü şakada 1 kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri: Engelli gence kötü şakada 1 kişi tutuklandı

19.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:32
Son dakika haberleri: Engelli gence kötü şakada 1 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi: SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, zihinsel engelli Ö.S.'yi (32) koluna taktıkları kelepçe ile kamyonete bağlayıp kısa süre yürüterek şaka yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, zihinsel engelli Ö.S.'yi (32) koluna taktıkları kelepçe ile kamyonete bağlayıp kısa süre yürüterek şaka yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi Setaltı Caddesi'nde geçen hafta meydana gelen olayda, bir grup genç, engelli Ö.S.'nin koluna kelepçe takıp, kamyonetin kasasına bağladı. Kamyonet birkaç metre ilerlerken, engelli genç de hızlı yürümek zorunda kaldı. Kamyonetin durmasıyla kelepçeden kurtulan gence arkadaşları sarılarak güldü. Gençler o anları cep telefonuyla kayda alıp, sosyal medyadan paylaştı.Yaşanan olayın ardından engelli gencin babası Ş.S. şikayetçi oldu. Polis ekipleri, engelli gence kelepçe takıp, kamyoneti hareket ettiren E.K., G.K., S.Ç., H.Ç., Y.T. ve A.T.'yi gözaltına aldı. 2 kişi savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.K., 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika haberleri: Engelli gence kötü şakada 1 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri: Engelli gence kötü şakada 1 kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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