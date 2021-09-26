Son dakika haberleri... EĞİRDİR GÖLÜ FLAMİNGOLARIN UĞRAK YERİ OLDU

ISPARTA (DHA) - TÜRKİYE'nin ikinci en büyük içme suyu kaynağı olan Isparta'daki Eğirdir Gölü, son 2 yıldır flamingoların uğrak yeri oldu. Anadolu'da allı turna olarak bilinen ve türkülere konu olan flamingolar yedi renkli göl olarak bilinen Eğirdir'in güzelliğine güzellik katmaya başladı. Bölge sakinleri daha önce hiç görmedikleri flamingoların sayısının geçen seneye göre daha arttığını söyledi.

Göçmen kuşların Türkiye'deki dinlenme ve beslenme yerleri arasında önemli yere sahip olan ve Türkiye'nin ikinci büyük içme suyu rezervine sahip Eğirdir Gölü, son 2 yıldır flamingolara ev sahipliği yapmaya başladı. Allı turnalar, son dönemde gölün Hoyran bölümünde toplanıp, görsel şölen sundu. Yengeç, ıstakoz, karınca larvası ve yosunla beslenen flamingoların kışı geçirmek için Afrika'ya, Urmiye Gölü ve Hazar Gölü havzasına giderken, Eğirdir Gölü'nde de mola verdiği belirlendi. Son 2 yıldır flamingoları sahilde gören Gençali köylüleri durum karşısında şaşırırken, bu kuşları Eğirdir Gölü'nde görmekten mutlu olduklarını anlattı.

'SON 2 YILDIR EĞİRDİR GÖLÜ'NE DE UĞRAR OLMUŞLAR'

Eğirdirli doğa gözlemcisi ve yazar Ahmet Yetkin, "Anadolu'da 'allı turna' olarak bilinen flamingolar bu yıl Eğirdir Gölü'nü de ziyaret etti. Eğirdir Gölü sulak alanı Hoyran bölümündeyiz. Flamingolar normal zamanda Van Gölü havzasında, Acıgöl'de bulunurken aldığımız bilgilere göre son 2 yıldır Eğirdir Gölü'ne de uğrar olmuşlar. Göç yolunda burada mola veren flamingolar halkımızın deyimiyle 'allı turnalar', Urmiye Gölü ve Hazar Gölü havzası ve Afrika'da kışı geçirmeye gidiyor. Kendi aralarında Rosa, Küba ve Avrupa türü olarak üç bölüme ayrılan flamingoların üç cinsini de burada gördük. Özellikle Rosa türü çok popülerdir gül renginde oldukları için herkese gözükmezler, onları görmek herkese nasip olmaz. Halkın adına şiirler yazdığı, türküler yaktığı 'allı turna' Eğirdir Gölü'nde görsel bir şölen oluşturuyor" dedi.

'DAHA ÖNCELERİ GÖZLEMLENMEMİŞTİ'

Eğirdir Gölü kenarında bulunan Gençali köyü sakinlerinden Hasan Hüseyin Çimen de "Gençali köyünde yaşıyorum. Son 2 yıldır flamingolara rastlıyoruz. Daha önceleri gözlemlenmemişti ama 2 yıldır tüm çiftçilerimiz köy muhitinde yaşayan insanlar flamingoların görsel şölenini izledi. Son dönemlerde yaygınlaştı geçen sene birkaç tane görülürken bu sene daha da arttı" diye konuştu.