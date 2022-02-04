Son dakika haberleri: Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı ateşe verildi

UZUNKÖPRÜ, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

İlçe merkezindeki Adalet Meydanı'nda bulunan anıtın gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldığını görenler, itfaiyeye haber verdi.

Anıtı saran alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Saldırının ardından Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece kimliği belirsiz kişiler, Uzunköprü Adalet Meydanı'nda Adalet Anıtı'mızı yaktı. Olay yerindeyim. Nöbetteyiz. Adalet her karanlığı dağıtır, yakılıp yıkılarak yok edilemez. Heykellere saldırmak onların temsil ettiği değerlere karşı duyulan korkunun göstergesidir. Fazlası değil." ifadelerini kullandı.???????