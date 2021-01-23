Son dakika haberleri: Edirne'de yabancı uyruklu öğrenciler sokak hayvanlarını besledi

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği üyesi yabancı uyruklu öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamada, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Salgın döneminde Edirne'de kalan Kosova, Türkmenistan, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Mısır uyruklu öğrenciler Kent Ormanı'nda daha önce yerleştirdikleri yemlikleri doldurdu.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir kap mama, bir kap su" etkinliğine devam ettiklerini söyledi.

Sokak hayvanlarının salgın döneminde yiyecek bulmakta zorlandığını belirten Çalışkan, "Her şey sevgiyle başlar, diyerek sokak hayvanlarımızı düzenli besliyoruz. Edirne'de kalan öğrencilerimiz de destek veriyor. Öğrenciler daha önce sokak hayvanları için pet şişelerden yemlik hazırlamıştı. Bu yemlikleri sık sık dolduruyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci