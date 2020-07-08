Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
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Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu

Adana'da bir berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Çevre esnafın tanımadığı saldırganın berberin daimi müşterisi olmadığı ve dükkana ilk kez geldiği öğrenildi.

08.07.2020 11:13 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:03

Adana'da bir berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından bugün silahla vurularak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesi, Kocavezir Mahallesi 32001 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, berberde kalfalık yapan Aytekin Kıyga (44), dükkanı temizlerken çevre esnafının tanımadığı kimliği belirsiz bir kişi kalfanın nerede olduğunu sordu.

BERBERİ BASTI; KAFASINA 1, GÖĞSÜNE 2 EL ATEŞ ETTİ

Esnaf da 'Dükkanda şuanda temizlik yapıyor' cevabını vermesi üzerine berberi basan şahıs Kıyga'nın kafasına 1, göğsüne de 2 kurşun sıkarak olay yerinden kaçtı.

Aytekin Kıyga olduğu yerde kanlar içerisinde kalırken çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kıyga'yı hastaneye kaldırırken polis ekipleri de berber içerisinde ki güvenlik kamerasından vuran kişiyi tespit etti.

SALDIRGANI YAKALAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Kıyga'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken ekiplerin vuran şahsı yakalama çalışması sürüyor.

Öte yandan, çevredeki esnaftan vuran şahsın daimi müşteri olmadığı sadece dün gelip tıraş olduğu öğrenildi. Esnaf ayrıca vurulan kalfa için gözyaşı döktü.

Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu

Kaynak: İHA

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