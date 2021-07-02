Son dakika haberleri: Diyarbakır'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, 4 yaşındaki oğlu yaralı kurtuldu
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Son dakika haberleri: Diyarbakır'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, 4 yaşındaki oğlu yaralı kurtuldu

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, 4 yaşındaki oğlu yaralı kurtuldu
Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, 4 yaşındaki oğlu yaralı kurtuldu.

Diyarbakır'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, 4 yaşındaki oğlu yaralı kurtuldu.

Çüngüş ilçesine bağlı kırsal Hindibaba Mahallesi Siteler mevkisinde oturan elektrik teknisyeni Sedat Tekin, dün akşam saatlerinde oğlu Hamza'yı da alarak 12 AT 380 plakalı otomobiliyle gezintiye çıktı.

Eşi, uzun süre Sedat Tekin'e ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Çevrede arama çalışması başlatan jandarma ve emniyet ekipleri, MOBESE kayıtlarından ilçe merkezi ve ana güzergahlarda aracın izine rastlamayınca çevrede çalışma yürüttü.

Çocuğun ağlama sesiyle aracın yeri tespit edildi

Arama çalışmalarına Kaymakam Tuncay Kaldırım ve Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe de katıldı.

Ekipler ve köylüler, saat 23.00 sıralarında mahalle yakınlarında yaklaşık 130 metre yükseklikteki uçurumun dibinde çocuk ağlama sesi duydu. Yamaçtan inen jandarma ekipleri, otomobilin dışında küçük çocuğu ağlarken buldu.

Diyarbakır AFAD'a bağlı 12 kişilik özel dağcılık ekibi ve Çüngüş Belediyesi itfaiye erlerinin uzun süren çalışması sonucu hayatını kaybeden Sedat Tekin'in cesedi araçtan çıkarıldı.

Vücudunda kırık tespit edilen Hamza da tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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