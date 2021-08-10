Son dakika haberleri: Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba: HDP'ye dava açacağım
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Son dakika haberleri: Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba: HDP'ye dava açacağım

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba: HDP'ye dava açacağım
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin evlat nöbeti, 708'inci gününe girdi.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin evlat nöbeti, 708'inci gününe girdi. Diyarbakır'da geçen yıl 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için katıldığı oturma eylemine devam eden Celil Bektaş, "Ben HDP'ye de dava açacağım. Beni mağdur ettiler hem maddi hem de manevi. Ben davamı açacağım, çünkü benim oğlum HDP il binası içerisinden gitti" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen, çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 708 gündür devam eden eyleminde, Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 31'e yükseldi.

'OĞLUM HDP İL BİNASI İÇERİSİNDEN GİTTİ'

Geçen yıl 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için katıldığı oturma eylemini sürdüren Celil Bektaş, 28 aydır HDP'nin kapısı önünde oturduğunu söyledi. Bektaş, "Oğlum gittiğinden beri peşini bırakmadım. 28 ay oldu, 28 sene de geçse bu kapıdan kalkmayacağım. Buradan oğluma ve çocuklara sesleniyorum; annenizin ve babanızın kucağına gelin. Biliyoruz, sizi orada tutuyorlar. Fırsat bulduğunuz gibi kaçın gelin. Ceza ve bir şey yok. Sizi kandırdılar, benim oğlumu da maç amacıyla götürdüler. Ben HDP'ye de dava açacağım. Beni hem maddi hem de manevi olarak mağdur ettiler. Ben davamı açacağım. Çünkü benim oğlum HDP il binası içerisinden gitti. Ön taraf Meclis kapısı arkası da Kandil" diye konuştu.


Son dakika haberleri: Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba: HDP'ye dava açacağım
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba: HDP'ye dava açacağım
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba: HDP'ye dava açacağım
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba: HDP'ye dava açacağım
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba: HDP'ye dava açacağım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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