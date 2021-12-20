Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Kanal İstanbul) "Biz de bir muhalefet var. Her projeye olduğu gibi bu projeye de karşı çıkıyor. - Haberler
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Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Kanal İstanbul) "Biz de bir muhalefet var. Her projeye olduğu gibi bu projeye de karşı çıkıyor.

Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Kanal İstanbul)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Kanal İstanbul) "Biz de bir muhalefet var. Her projeye olduğu gibi bu projeye de karşı çıkıyor.

İSTANBUL (İHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Kanal İstanbul ) "Biz de bir muhalefet var. Her projeye olduğu gibi bu projeye de karşı çıkıyor. Kanal İstanbul'a ilgi duyan ülkeleri de tehdit ediyor. Devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan bu büyük ve vizyoner projeyi hayata geçireceğiz." - ANKARA

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